Amir Khan le aconseja a Terence Crawford no correr riesgos frente a Canelo Álvarez en 168

Amir Khan, excampeón mundial, le aconsejó a Terence Crawford no correr riesgos frente a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en una posible pelea por el campeonato indiscutido de peso supermediano que posee el mexicano.

En una entrevista con FightHubTV, Khan dice que Crawford no tiene necesidad de subir a las 168 libras porque, aunque es uno de los mejores peleadores libra por libra, Canelo Álvarez sigue siendo muy peligroso para él, pero aseguró que lo apoyará si el estadounidense cree que puede vencer al mexicano.

“Siento que en las divisiones de peso del boxeo las hacen con un propósito. Y lo respeto mucho y digo que libra por libra el mejor peleador es Crawford, por lejos, le gana a cualquiera. Pero cuando empiezas a ganar peso y subes de peso y peleas contra tipos como Canelo, aunque Canelo ahora podría estar desacelerando, seguirá siendo muy peligroso. Ese poder de golpe, todavía te tocarán, te golpearán. (…) Pero obviamente quieres pasar al siguiente desafío. Pero él quiere ir a Canelo. Le aconsejaría que no hiciera eso. Pero él sabe lo bueno que es. Realmente no puedo decirle que haga esto o aquello“, dijo.

Terence Crawford solo tiene dos peleas en mente para el 2024: Canelo Álvarez y Errol Spence Jr. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

“Si él cree en sí mismo, sí, adelante (pelea con Canelo). Pero no lo hagas si tiene dudas. Iré y lo ayudaré (con) eso si es necesario. Porque mira, amo a Crawford, creo que es un tipo encantador porque lo conocí cuando entrenaba con él, fuera del ring de boxeo. El tipo es un diamante, así que si pudiera ayudarlo de alguna manera, me encantaría hacerlo. Pero mira, si yo fuera él, simplemente disfruta, disfruta lo que tienes ahora. No corras riesgos”, añadió.

Cabe destacar que Terence Crawford quiere subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte como Amir Khan predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para vencer a Canelo Álvarez en su propio terreno.

El desafío lanzado por Bud en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Crawford y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Terence Crawford debe hacer primero la revancha con Errol Spence Jr. para después ir por Canelo Álvarez. Foto: Al Bello/Getty Images.

Antes de pensar en el mexicano, el estadounidense primero deberá enfrentar a Errol Spence Jr. en la revancha que se realizará a en el 2024, pero aún se desconoce la fecha y en qué categoría de peso se llevará a cabo.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora cuenta con 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

