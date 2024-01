Edgar Berlanga no renuncia a la pelea contra Canelo Álvarez en 2024: “Puede suceder en septiembre”

Edgar Berlanga no ha renunciado a la idea de enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y aseguró que de ganar en febrero ante Padraig McCrory podría conseguir la ansiada oportunidad con el campeón indiscutido de peso supermediano en el mes de septiembre.

En una entrevista con Carlos González, Berlanga indicó que en su contrato con Matchroom Boxing tiene estipulado que puede pelear con otro peleador que esté en otra promotora, por lo que cree que puede ser el tercer duelo que tendrá Canelo Álvarez con Premier Boxing Champions (PBC).

“No he renunciado a una pelea contra Canelo. No importa que esté con PBC porque está estipulado en mi contrato que puedo pelear con (un oponente firmado con) otro promotor. Sé que si gano en febrero podría suceder más adelante. Canelo tiene fechas en mayo y septiembre, así que veremos si puede suceder en septiembre”, dijo.

Canelo Álvarez volverá al ring el próximo cinco de mayo y tiene varias opciones sobre la mesa. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que Edgar Berlanga se unió a Matchroom Boxing porque le prometieron una pelea con Canelo Álvarez y, antes de derrotar a Jason Quigley y mantener su invicto, indicó que el mexicano sería el siguiente en la lista, pero luego anunció que había firmado un contrato de tres peleas con PBC y venció a Jermell Charlo en septiembre.

A pesar del deseo de Berlanga, David Benavídez, Jaime Munguía, Jermall Charlo y Terence Crawford, son las opciones disponibles que han puesto sobre la mesa para el mexicano para su próxima pelea el cinco de mayo. En cambio, el puertorriqueño tiene que vencer a Padraig McCrory el próximo 24 de febrero en el Caribe Royale Orlando en Florida para buscar una oportunidad ante el campeón indiscutido de las 168 libras.

“Me gusta su estilo porque sé que no va a correr y tiene un buen historial. Él es un buen trampolín para mí. El año que viene (2024) hay grandes planes. Tengo dos peleas con Matchroom y luego soy agente libre. Voy a hacer la pelea en febrero y una más, así que tengo que aprovecharla al máximo”, comentó el peleador boricua.

David Benavídez es uno de los nombres que más suena para conseguir la oportunidad con Canelo Álvarez en mayo. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Edgar Berlanga, de 26 años, retuvo el título de peso supermediano NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con el triunfo sobre Jason Quigley. El boricua tiene marca invicta con 21 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

