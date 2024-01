Miguel Herrera reconoció que cometió un error cuando golpeó a Christian Martinoli

Ya han pasado ocho años desde que el entrenador Miguel Herrera golpeó a Christian Martinoli, periodista de TV Azteca, en el aeropuerto de Filadelfia. Episodio que ocasionó que la Federación Mexicana de Fútbol tomará la decisión de despedirlo después de ganar la Copa Oro 2015 con el Tricolor.

Hace pocos días el cronista José Antonio Valdés publicó una parte de la entrevista en la que el reconocido estratega mexicano reconoce que se equivocó y dice que: “No lo volvería a hacer porque represento un ejemplo para jóvenes y niños”.

Miguel Herrera ha sido uno de los entrenadores más ganadores para la historia de las Águilas del América y por eso se ha ganado mucho el cariño de la fanaticada del equipo azulcrema. Foto: VICTOR CRUZ / AFP.

“Sí me arrepiento por la posición en la que estaba y porque son las decisiones que no debes de tomar. Intenté por todos lados arreglarlo desde mucho antes y no se pudo”, dijo el entrenador Miguel Herrera.

Una de las cosas que comentó uno de los entrenadores más ganadores en el fútbol mexicano fue la falta de “frialdad” en ese momento, debido a que había conseguido algo importante con la Selección de México.

“Llega un momento en que tu cabeza está con una locura. Yo ya había advertido que en donde lo encontrara lo iba a poner en su lugar”, expresó el entrenador ganador de la Copa Oro 2015 con México.

Miguel Herrera llegó al banquillo de la Selección de México después de tener un gran torneo con las Águilas del América y debido a que los entrenadores que estaban al mando del Tri tuvieron muchos descalabros ocasionó que fueran al repechaje mundialista contra Nueva Zelanda.

Miguel Herrera pese a sus gestos que hace a la hora de dirigir a su equipo se ha caracterizado por ser un hombre de buenos modales con las personas. Foto: Francisco Vega/Getty Images.

En ese momento los dirigentes que estaban al cargo de la Federación Mexicana de Fútbol tomaron la decisión de llamar al “Piojo” para que se hiciera cargo del repechaje. Después de ganar esos dos encuentros y sellar su pase al Mundial de Brasil 2014, los directivos decidieron ratificar para la cita mundialista.

Después de tener una gran participación en Brasil y caer derrotados ante Países Bajos en los octavos de final, se le fue ofrecido un contrato de cuatro años. En el 2015 fue el entrenador que llevó a la Selección de México a ganar la Copa Oro de manera contundente.

Después del altercado con el periodista, Miguel Herrera tomó la dirección de varios equipos en México, pero siempre ha sido perseguido por lo que ocurrió en aquel aeropuerto de los Estados Unidos.

Hasta los momentos se desconoce si hay alguna posibilidad de que el “Piojo” tenga alguna posibilidad de volver al banquillo de la selección nacional del país azteca.

