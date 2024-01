Floyd Mayweather nombra a Canelo Álvarez y Ryan García como dos de las actuales estrellas del boxeo

Floyd Mayweather nombró a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Ryan García junto a Gervonta Davis como las tres estrellas actuales del boxeo por los grandes números que generan en la audiencia cada vez que suben al cuadrilátero.

En una entrevista para InsideFighting durante un encuentro con García en un centro comercial, Mayweather comentó que tener un cinturón no te hace una estrella en el deporte y explicó las razones que convierten al Canelo Álvarez, King Ry y a Tank Davis en una, y se puso de ejemplo.

“Hay algunos nombres grandes en números en el boxeo en este momento y no son muchos, debo decirlo. En este momento, en el boxeo solo hay tres nombres grandes, y son Canelo, Ryan García y Gervonta Davis. Muchos peleadores piensan que porque tienen un cinturón ya son estrellas y no lo son. Lo que realmente te hace ser una estrella, es ser una figura bien completa y redondeada. Eso es lo que te hace ser una estrella. Tienes que saber cómo ser articulado, saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Todo juega un rol para convertirte en estrella”, dijo.

Ryan García viene de noquear a Oscar Duarte en su debut en las 140 libras. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

“Ya han pasado 30 años, y el nombre de Mayweather sigue saliendo a la mesa, e incluso en esta época. Me quito el sombrero ante todas las leyendas que me abrieron el camino, pero los peleadores de hoy quieren pelear como peleaba Mayweather, quieren ganar dinero como ganaba Mayweather, quieren tener buena defensa como Mayweather. Y quieren ser articulados cuando su carrera se termine, como Mayweather”, agregó.

A pesar de que el único que no cuenta con un cinturón mundial es Ryan García, esto no es impedimento para que el californiano pueda alzarse en la lista de Floyd Mayweather como una de las figuras más importantes del deporte a nivel de números, ya que cada vez que sube al cuadrilátero genera impresionantes compras de PPV. De hecho, la pelea entre King Ry y Gervonta Davis fue la que más ventas generó en 2023 con $1.2 millones de dólares en Estados Unidos.

En cambio, Canelo Álvarez se alza como uno de los mejores peleadores libra por libra, ya que cuenta con el campeonato indiscutido de peso supermediano y ha ganado cinturones en cuatro categorías de peso diferentes. El mexicano es uno de los pugilistas más exitosos a nivel comercial y que genera grandes cantidades de dinero con cada pelea que protagoniza.

Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de las 168 libras y es considerado la cara del boxeo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, ascendió a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría tras noquear a Óscar Duarte para intentar coronarse campeón mundial. El boxeador mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera profesional.

