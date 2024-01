Joe Jonas y Stormi Bree Juntos en un Paseo en Jet Privado

Joe Jonas, el conocido cantante y ex esposo de Sophie Turner, ha sido captado recientemente abordando un jet privado en Los Cabos, acompañado por la ex campeona de Miss Teen USA, Stormi Bree. Este encuentro sorprendió a muchos, ya que es la primera vez que se les ve juntos, y hasta el momento no se conocen muchos detalles sobre la naturaleza de su relación.

En las imágenes difundidas por TMZ, ambos aparecen separados, pero lo suficientemente cerca como para notar que compartían este paseo en jet privado. Joe, luciendo una gorra roja, sudadera negra y lentes oscuros, contrastaba con Stormi, vestida completamente de negro. El hecho de que ninguno de los dos se siga en Instagram sugiere que prefieren mantener su relación de manera más privada.

Este episodio de la vida amorosa de Joe Jonas ocurre en medio de su divorcio de Sophie Turner, quien ha reanudado su vida amorosa con Peregrine Pearson, heredero del cuarto vizconde de Cowdray. Cabe mencionar que Pearson previamente estuvo vinculado sentimentalmente con la princesa María Olimpia de Grecia y Dinamarca, aunque su relación terminó tras no asistir a la fiesta de cumpleaños de la aristócrata.

En cuanto a Stormi Bree, es una multifacética artista nacida el 6 de diciembre de 1990 en Crossville, Tennessee. Ganó reconocimiento en el mundo de la moda al llevarse el título de Miss Teen USA en 2009. Después de su éxito en el certamen, ha trabajado como modelo para diversas marcas y ha participado en campañas publicitarias.

Además de su carrera en el modelaje, Stormi Bree también ha incursionado en la música, lanzando algunas canciones y compartiendo su talento en plataformas en línea. Aunque la naturaleza de la relación entre Joe Jonas y Stormi Bree aún no está clara, estas imágenes captadas en Los Cabos han desatado la especulación sobre una posible conexión entre el cantante y la talentosa artista. Por ahora, el misterio en torno a su relación persiste, dejando a los seguidores a la espera de posibles revelaciones sobre este nuevo capítulo en la vida amorosa de Joe Jonas.

Joe Jonas y Sophie Turner desafíos Legales en Medio de su Divorcio

El 2023 ha sido un año de sorpresas en el ámbito amoroso de las celebridades, marcado por nuevas parejas inesperadas y separaciones que han dejado perplejos a muchos. Entre las uniones más inusuales destacan la relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, así como la conexión entre Rosalía y Jeremy Allen White. Por otro lado, el mundo de las rupturas ha visto un considerable número de finales de relaciones de famosos, incluyendo la noticia de septiembre que anunciaba el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner.

La pareja, que compartió una historia de amor de siete años y tiene dos hijas en común, dio por terminada su relación a principios de septiembre. En retrospectiva, Sophie Turner ha compartido en sus redes sociales el apoyo clave que ha recibido durante estos meses difíciles. Fotografías muestran momentos compartidos con amigas, destacando una en particular en un partido de fútbol americano junto a Taylor Swift. La amistad entre las dos exnovias de Joe Jonas es evidente, llegando incluso al punto de que Turner se quedó en el piso de Nueva York de Swift semanas después de anunciar su divorcio.

“2023 fue el año de las chicas. El pronóstico para 2024 parece bastante consistente”, tituló Turner en una publicación que desató especulaciones sobre su posible relación con Tabitha Doherty, aunque algunas fuentes sugieren que podría tratarse de una broma. Antes de estos rumores, Turner había sido vinculada con el aristócrata Peregrine Pearson.

