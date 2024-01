Selena Gomez reflexiona sobre su carrera musical y plantea un posible fin

Selena Gomez, reconocida actriz y cantante, dejó entrever durante una entrevista en el popular podcast “Smartless”, junto a los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, que podría estar considerando poner fin a su carrera musical. En la conversación, la artista de 31 años compartió sus experiencias en la música, destacando la diversión de sus giras, pero también reflexionando sobre la necesidad de encontrar estabilidad en su vida.

La multifacética artista, además de resaltar los aspectos positivos de su carrera musical, abordó los desafíos y dificultades que enfrentó al conocer la fama desde temprana edad, afectando su salud mental debido a la abrumadora carga de trabajo. Reveló uno de los episodios más difíciles durante el documental “My Mind & Me” de 2022, donde tuvo que cancelar una gira tras acudir a un instituto mental.

Selena Gomez expresó su deseo de tomar decisiones profesionales más conscientes en esta etapa de su vida. Aunque señaló que podría tener “un álbum más en ella”, sugirió que podría inclinarse hacia la actuación en lugar de la música. Esta declaración generó incertidumbre sobre su futuro en la industria musical.

La artista, conocida desde su infancia por su participación en programas infantiles como “Barney y sus amigos” y su posterior éxito en Disney con “Los Hechiceros de Waverly Place”, inició su incursión en la música en 2009 con el EP de la película de Disney Channel “Another Cinderella Story”. Desde entonces, lanzó varios álbumes y colaboró en numerosos éxitos.

Selena Gomez compartió su sorpresa al descubrir su vocación musical, inicialmente centrada en la actuación. A pesar de no considerarse la mejor cantante, destaca su habilidad para contar historias a través de sus canciones.

A lo largo de su carrera musical, lanzó álbumes como “A Year Without Rain” (2010), “When the Sun Goes Down” (2011), y “Rare” (2020), así como colaboraciones destacadas en español en el EP “Revelación” (2021).

A pesar de haber manifestado recientemente su posibilidad de regresar a la música, indicando que su próximo álbum no contendría canciones tristes, sus declaraciones en el podcast generan interrogantes sobre el rumbo que tomará su carrera musical. Aunque sus fans sueñan con nuevos temas y una posible gira, la incertidumbre sobre el futuro de Selena Gomez en la música persiste.

Selena Gomez y Francia Raísa reconcilian su amistad después de seis años de distanciamiento

Francia Raísa, la mejor amiga de Selena Gomez, confirmó recientemente que ambas estuvieron distanciadas durante seis años. Aunque la actriz y la cantante se reconciliaron el verano pasado, ahora Raísa revela detalles sobre la complejidad de su amistad, destacando que la gente ha estado muy pendiente de su relación.

En una entrevista con el periódico USA Today, Francia Raísa compartió su asombro ante la atención que ha recibido su amistad con Selena Gomez. La influencer y actriz explicó que no comprende completamente por qué la gente está tan interesada en su relación, pero reconoció que han pasado seis años desde que estuvieron en contacto de manera cercana.

La reconciliación entre Raísa y Gomez tuvo lugar en julio pasado, coincidiendo con los cumpleaños de ambas. Selena Gomez cumplió 31 años y Francia Raísa 35, marcando un momento significativo que llevó a ambas amigas a reconsiderar su relación. Según informó Page Six, la reconciliación se inició gracias a una publicación en Instagram donde Gomez felicitó a Raísa.

