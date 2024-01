Slow Horses tendrá quinta temporada. Esta semana, se supo que Apple TV+ renovó la serie protagonizada por Gary Oldman para que tenga una quinta entrega.

La noticia llega días después del desenlace de la tercera temporada de la serie, que presentó su episodio final el miércoles 27 de diciembre de 2023.

Hasta el momento no se sabe la fecha en la que llegará la quinta temporada de Slow Horses, el número de episodios o el elenco que participará.

La renovación de la serie producida por See-Saw Films y adaptada para la televisión por Will Smith también se da luego de la gran acogida que ha tenido tanto por el público como por la crítica.

En la tercera entrega de Slow Horses, que está basada en los libros de Mick Herron, el equipo detectives «inadaptados» de Lamb, interpretado por Oldman, tiene que hacer todo lo posible para rescatar a Catherine Standish, la secretaria de la casa Slough y asistente personal del protagonista, quien ha sido secuestrada.

La trama de la tercera entrega se desarrolla en el marco de la llegada de un «Equipo Tigre» que se empeñará en demostrar la debilidad en la seguridad interna de la inteligencia británica del MI5.

Slow Horses continuará adaptando la saga literaria del escritor británico Mick Herron. La tercera temporada de la serie ya adaptó la tercera novela, Tigres de verdad y la cuarta temporada el penúltimo libro que sigue las andanzas de Jackson Lamb, La calle de los espías, por lo que seguiría Las reglas de Londres.

Además de Gary Oldman, en la serie participan Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y Jonathan Pryce.

El papel de Lamb le valió al actor británico de 65 años de edad su tercera nominación a los Globos de Oro, la primera en el ámbito televisivo.

En los últimos años Gary Oldman vivió la transición de estrella de cine a estrella de televisión, y aunque no abandona la gran pantalla, se dedicó fielmente a la serie Slow Horses, con un personaje que lo aleja de la jubliación.

Antes de Slow Horses, el intérprete tuvo pocas, pero relevantes, apariciones en series, como los dos episodios de la serie Friends (2001) en la que dio vida al actor Richard Crosby que le valieron una nominación al premio Emmy.

Entre las mejores series de 2023

Para la BBC Slow Horses es una de las mejores series de 2023. La serie protagonizada por Gary Oldman ocupa el puesto número nueve en el ranking del medio británico.

“El programa va más allá de su premisa gracias a un elenco que encuentra la línea perfecta entre ingenio, drama y acción llena de suspenso”, reseñó la BBC.

La lista de la BBC la encabeza la serie de HBO The Last of Us. A la producción protagonizada por Pedro Pascal le siguen Shrinking, Succession, Beef, entre otras más.

