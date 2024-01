Globos de Oro 2024: ¿dónde ver la ceremonia de este año?

Este domingo se celebra la edición 81° de los Globos de Oro, uno de los premios más importantes en la industria del cine y la televisión, en hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Tras una renovación de la junta directiva, la edición de este año ya no depende de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, en inglés), todo con la intención de dejar atrás las polémicas pasadas acerca de la transparencia de estos galardones.

En septiembre, se anunció nueva junta directiva y el calendario para los premios de 2024. Los Globos de Oro seguirán teniendo como presidenta a Helen Hoehne y anunciaron la integración del periodista Tim Gray como su vicepresidente ejecutivo.

La edición de los Globos de Oro de 2023 supusieron el regreso de estos galardones a la televisión tras la ceremonia no televisada de 2022, en medio de la polémica por la falta de representación afroamericana entre los miembros de la HFPA y acusaciones de corrupción.

¿Dónde ver la ceremonia?

En Estados Unidos la ceremonia será transmitida por CBS y Paramount+, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de TNT en América Latina y HBO Max.

Horarios

La ceremonia 2024 de los Globos de Oro se realizará el domingo 7 de enero en los siguientes horarios:

8:00 pm Nueva York, Perú, Colombia, Ecuador

5:00 pm Los Ángeles

¿Quién será el presentador de la ceremonia?

Recientemente, los Globos de Oro anunciaron que el comediante Jo Koy será el anfitrión de la edición 81° de los premios.

Counting down the days until @Jokoy hosts the 81st Annual #GoldenGlobes



Join us on Sunday, Jan. 7 at 8 ET | 5 PT on @cbstv and @paramountplus! pic.twitter.com/5062yKXDK7 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 21, 2023

El protagonista de la comedia Easter Sunday dijo que estaba emocionado de estar al frente de la ceremonia que comienza la temporada de premios de Hollywood. “Me he subido a muchos escenarios durante mi carrera, pero este será extra especial”, aseguró.

Películas y series nominadas

Barbie y Succession lideran las nominaciones a la edición 81° de los Globos de Oro. La película dirigida por Greta Gerwig tiene nueve candidaturas a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, mientras que la serie de HBO tiene ocho.

Al filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling le siguen Oppenheimer, con seis; Poor Things, con cinco; y Killers of the Flower Moon, con cuatro; mientras que a Succession le siguen The Crown, The Bear y Only Murders in the Building con cuatro nominaciones.

En la categoría a Mejor Película de Habla No Inglesa destaca la española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Los otros filmes que optan al premio son la francesa Anatomy of a Fall, la finlandesa Fallen Leaves, la italiana Io Capitano, la estadounidense Past Lives y la estadounidense-británica-polaca The Zone of Interest.

En esta edición, los Globos de Oro agregaron dos nuevas categorías: Logro cinematográfico y de taquilla y Mejor Actuación en Stand-Up.

Además de Barbie y Oppenheimer, en el apartado a Logro cinematográfico y de taquilla destacan películas como The Eras Tour Film, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, John Wick: Capítulo 4, Misión: Imposible – Dead Reckoning Parte 1, Spider-Man: A través del Spider-Verse y Super Mario Bros: la película.

