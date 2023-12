Barbie lidera la lista de películas preseleccionadas a los premios Oscar 2024

A un mes de que se anuncie la lista completa de nominados a la edición 96 de los premios Oscar, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció las películas preseleccionadas en diez categorías.

Se trata de las categorías a Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (canción original), Cortometraje animado, Cortometraje Live Action y Efectos Visuales y de Sonido.

Barbie, de Greta Gerwig; Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos; Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese, y Oppenheimer, de Christopher Nolan, fueron los filmes con más menciones entre los finalistas.

La película de Greta Gerwig encabezó la lista de finalistas con cinco nominaciones preliminares, entre las que destacan las sonido y canción original por “What I Was Made For?”, de Billie Eilish; “Dance the Night”, de Dua Lipa, y “I’m Just Ken”, de Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Por su parte, filme de Scorsese obtuvo cuatro nominaciones preliminares, mientras que El color púrpura, Oppenheimer y Pobres criaturas se alzaron con tres cada uno.

En la categoría de Largometraje internacional destacan como precandidatas La sociedad de la nieve (España), Tótem (México), Amerikatsi (Armenia), The Monk and the Gun (Bután), The Promised Land (Dinamarca), Fallen Leaves (Finlandia), The Taste of Things (Francia), The Teachers’ Lounge (Alemania), Godland (Islandia), Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japón), The Mother of All Lies (Marruecos), Four Daughters (Túnez), 20 Days in Mariupol (Ucrania) y The Zone of Interest (Reino Unido).

¿Cuándo se conocerán los nominados?

La votación para las nominaciones oficiales se realizará entre el 11 y el 16 de enero y el anuncio se hará el 23 del mismo mes. La votación final será del 22 al 27 de febrero y la entrega de la edición 96 premios de la Academia se llevará a cabo el domingo 10 de marzo.

¿Quién presentará los Oscar?

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel volverá a ser el anfitrión de la gala de entrega de los Oscar, que se celebrará el 10 de marzo de 2024 en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Molly McNearney, su esposa y coguionista de Jimmy Kimmel Live!, también regresará a la gala como productora ejecutiva de esa ceremonia que retransmitirá la cadena ABC en más de 200 territorios del mundo.

Emmy Award-winning late-night talk show host and producer Jimmy Kimmel will return to host the 96th #Oscars.



Full Press Release ⬇️https://t.co/k6pb7QmDJr — The Academy (@TheAcademy) November 16, 2023

Kimmel presentó la gala en 2017 y 2018 y su regreso en 2023 coincidió con el repunte de audiencia que vivió la retransmisión de esos premios, que registraron cerca de 19 millones de espectadores, según datos de la empresa de análisis de audiencia Nielsen.

Kimmel es uno de los presentadores de programas de entrevistas más longevos de la historia de la televisión estadounidense. Su último trabajo como presentador de los Oscar, en 2023, le valió una nominación al Emmy.

A continuación la lista completa de películas preseleccionadas:

Largometraje documental

Sinfónica Americana

Apolonia, Apolonia

Más allá de la utopía

Bobi Wine: El Presidente del Pueblo

Almas desesperadas, Ciudad Oscura y la leyenda del vaquero de medianoche

La Memoria Eterna

Cuatro Hijas

Ir a Marte: El proyecto Nikki Giovanni

En el retrovisor

Sellado desde el principio

Foto fija: una película de Michael J. Fox

“Una pequeña y apacible voz”32 sonidos”

Matar a un tigre

20 días en Mariupol

Cortometraje Documental

El ABC de la prohibición de libros

El barbero de Little Rock

Oso

Entre la Tierra y el Cielo

El juego de las niñas negras: la historia de los juegos de manos

Campamento de Coraje

Voto decisivo

Cómo nos liberamos

Si los sueños fueran relámpagos: crisis de atención sanitaria rural

Isla en el medio

El último taller de reparación

Última canción de Kabul

Nai y Wai Po

Oasis

Alas de polvo

Largometraje internacional

Armenia, Amerikatsi

Bután, El monje y la pistola

Dinamarca, La tierra prometida

Finlandia, Hojas caídas

Francia, El sabor de las cosas

Alemania, La sala de profesores

Islandia, La tierra de Dios

Italia, Yo Capitán

Japón, Días perfectos

México, Tótem

Marruecos, La madre de todas las mentiras

España, La sociedad de la Nieve

Túnez, Cuatro Hijas

Ucrania, 20 días en Mariupol

Reino Unido, La Zona de Interés

Maquillaje y Peluquería

El novio tiene miedo

Ferrari

Golda

Asesinos de la luna

El último viaje del Deméter

Maestro

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

La sociedad de la Nieve

Sonido

Barbie

El creador

Ferrari

El asesino

Asesinos de la luna

Maestro

Misión: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno

Napoleón

Oppenheimer

La Zona de Interés

Música (partitura original)

Ficción americana

Sinfónica Americana

“Barbie”

El niño y la garza

El color morado

Elemental

Los remanentes

Indiana Jones y el dial del destino

Asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Quema de sal

La sociedad de la Nieve

Spider-Man: A través del Spider-Verse

La Zona de Interés

Canción original

“Nunca desapareció” de American Symphony

“Querido alienígena (que estás en el cielo)” de Asteroid City

“Baila la noche” de Barbie

“Solo soy Ken” de Barbie

“¿Para qué fui hecho?” de Barbie

“Keep It Movin’” de El Color Púrpura

“Superpoder (I)” de El Color Púrpura

“El fuego interior” de Flamin’ Hot

“High Life” de Flora e hijo

“Meet In The Middle” de Flora and Son

“No puedes atraparme ahora” de Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes

“Wahzhazhe (Una canción para mi pueblo)” de Asesinos de la luna

“Ojos tranquilos” de Vidas pasadas

“Camino a la libertad” de Rustin

“Estoy soñando” de Spider-Man: A través del Spider-Verse

Cortometraje animado

Auge

Víspera

Humo (Smoke)

Soy moderno

Una especie de testamento

Koerkorter (Apartamento para perros)

Carta a un cerdo

Noventa y cinco sentidos

Érase una vez un estudio

Nuestro uniforme

Paquidermo

Pete

27

¡Guerra ha terminado! Inspirado en la música de John y Yoko

Invocación salvaje

Cortometraje Live Action

El después

La tienda de regalos de Ana Frank

Un hoyo de aguacate

Bienvenidos a Los Ángeles

Gato muerto

Buen chico

Invencible

Frontera invisible

Caballero de la Fortuna

El hombre de una nota

Rojo, blanco y azul

El pastor

Extraña forma de vida

La maravillosa historia de Henry Sugar

Efectos visuales

El creador

Godzilla menos uno

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Indiana Jones y el dial del destino

Misión: Imposible – Dead Reckoning Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas

Rebel Moon – Primera parte: Un niño de fuego

Sociedad de la Nieve

Spider-Man: A través del Spider-Verse

