Joya argentina llega a la MLS y será rival directo de Lionel Messi y el Inter Miami

Pedro De La Vega se ha convertido en la nueva joya del fútbol argentino, uno de los nuevos talentos con mayor proyección a día de hoy, que pondría rumbo a la Major League Soccer, dejando a Lanús y tendría todo acordado para empezar su nuevo camino en el Seattle Sounders, quienes estarían pagando una suma millonaria de dólares.

‘El Pepo’ como se le conoce a De La Vega, es un jugador que cumplirá 23 años de edad el próximo 7 de febrero, delantero, quien recientemente ha vivido grandes momentos en el fútbol argentino y en 2023 cumplió con grandes actuaciones en el campo de juego, a pesar de no haber sido una pieza regular en su posición natural.

El Pepo, que cumplirá 23 años el próximo 7 de febrero, fue en su momento una de las mejores apariciones y en su último año cumplió grandes actuaciones pese a no jugar en ocasiones en su posición natural. A pesar de ello en lo que va de temporada 23/23, en un total de 13 partidos jugados todos como titular, anotó 6 golas y repartió 3 asistencias.

La suma que el Seattle Sounders estaría pagando a Lanús sería la de $7.000.000 millones de dólares y el argentino se incorporaría de manera inmediata al equipo, ya que la MLS comenzaría su nueva temporada a finales del próximo mes. Los Sounders son integrantes de la Conferencia del Oeste y podría cruzarse con el Inter Miami de otro argentino, Lionel Andrés Messi, en algún eventual partido de los playoffs, de clasificarse ambos clubes.

De La Vega duró un año entero sin pisar un campo de juego luego de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en febrero de 2022; regresó a la acción en la última fecha de la Liga Profesional en octubre del mismo año, y ya a principios de enero de 2023 se afianzaba como un delantero fijo en el esquema del Lanús.

2023 fue un año de completa exposición para De La Vega ya que hizo gala de su versatilidad para poder jugar como carrilero por ambas bandas y además aportar peligro en el ataque cada vez que se acercaba a la zona de gol del arco rival; además se ganó un sitio en la Selección Sub23 que jugará el Preolímpico a disputarse entre el 20 de enero y el 11 de febrero en Venezuela, donde el seleccionado argentino será dirigido por ‘El Jefecito’, Javier Mascherano, buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su actualidad le tuvo en el radar de equipos internacionales, siendo la Fiorentina de Italia como el club más grande en tocar su puerta para intentar ficharle. Sin embargo, quienes más han avanzado en acercarse y concretar la firma de Pedro han sido los Seattle Sounders, esto también confirmado por el periodista César Luis Merlo en su cuenta oficial de X.

🚨Lanús avanza en la venta de Pedro de la Vega a Seattle Sounders.

*️⃣Los clubes discuten porcentajes de la transferencia y formas de pago. No está cerrado, pero hay buenas perspectivas.

ℹ️Junto a @GerGarciaGrova pic.twitter.com/hG9DzbbeVb — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 1, 2024

Su partida se suma a otras grandes promesas del fútbol a la MLS como los juveniles Tomás Avilés (ex Racing) y Facundo Farías (ex Colón) al Inter Miami. Antes, Thiago Almada (22 años) se había ido de Vélez al Atlanta United.

Pedro de La Vega debutó en la Primera del Granate en 2018 con tan solo 17 años. Desde ese momento se destacó por ser un jugador con mucho olfato de gol, potencia física y su capacidad de definición dentro del área.

En 126 partidos con Lanús suma un total de 17 goles y 13 asistencias y a nivel de selecciones nacionales, ha sido miembro de equipos juveniles, Sub 20 y Sub 19, disputando el Sudamericano del 2019 y el Mundial de Polonia; integró el equipo Sub 23 que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizaron en 2021.

Sigue Leyendo:

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela siguen buscando equipo para 2024

Hirving “Chucky” Lozano no le cierra la puerta a la posibilidad de jugar en la MLS

Oficial: el portero Hugo Lloris firma con el LAFC para la temporada 2024 de la MLS