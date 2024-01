Shawn Porter sugiere que Andy Ruiz pelee contra Daniel Dubois para su regreso al ring

Shawn Porter, exboxeador y comentarista de boxeo, quiere ver de vuelta a Andy Ruiz sobre el cuadrilátero y por ello sugirió una pelea contra Daniel Dubois, quien viene de noquear a Jarrell Miller el pasado mes de diciembre en Arabia Saudita.

En declaraciones a ProBox TV, Porter cree que el enfrentamiento entre ambos tiene mucho sentido, ya que tanto Ruiz como Dubois están tratando escalar puestos en el ranking y volver a poner sus nombres entre los mejores de la categoría.

“Quiero ver a Andy Ruiz de regreso al ring. Creo que Daniel Dubois tiene mucho sentido. (…) Saludos a Triple D, porque ese hombre vino listo para pelear. Peleó contra su reputación de renunciar”, dijo.

Andy Ruiz Jr. quiere volver al cuadrilátero lo antes posible y ve a Joseph Parker como una opción. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

Hace casi dos meses, Andy Ruiz reveló que en octubre que se había sometido a una cirugía en el hombro derecho para tratar una lesión y aseguró que volvería al cuadrilátero este año. De acuerdo con el mexoamericano, le gustaría enfrentar a Joseph Parker nuevamente.

“Necesito prepararme. Me siento muy bien. En 2024, regresaremos. Me operaron del hombro derecho, así que ya tuve dos meses preparándome y recuperándome. Necesito dos meses más y estaré listo para partir el año que viene. Necesito revisar a todos los oponentes y prepararme”, declaró en una entrevista con TNT Sports.

Cabe destacar que Andy Ruiz no ve acción desde septiembre de 2022 cuando venció por decisión a decisión unánime a Luis ‘King Kong’ Ortiz. Tras la victoria, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó una pelea eliminatoria entre el mexoamericano y Deontay Wilder para elegir al próximo retador de Tyson Fury, pero fue cancelada por el organismo después que ambas partes no lograran un acuerdo.

El pasado mes de julio, los excampeones de peso pesado estuvieron en un constante toma y dame en entrevistas y redes sociales luego de no ponerse de acuerdo en las negociaciones para el enfrentamiento. Según el padre y manejador de Ruiz, Wilder le ofreció solo el 30% de la bolsa y ellos quieren recibir el 50% ($10 millones de dólares) para aceptar la pelea.

Daniel Dubois viene de derrotar a Jarrell Miller por nocaut técnico en Arabia Saudita. Foto: Richard Pelham/Getty Images.

The Destroyer también intentó cerrar un enfrentamiento con Tyson Fury, pero el campeón del CMB no aceptó porque supuestamente estaba pidiendo $20 millones de dólares. Además, el mexoamericano mostró interés en la trilogía con Anthony Joshua, tras fracasar las negociaciones con Wilder, y no obtuvo respuesta del británico.

Andy Ruiz, de 33 años, ahora tendrá que esperar hasta el 2024 para buscar un nuevo oponente y concretar su regreso al ring. El mexoamericano posee marca de 35 victorias, 22 de ellas por nocaut, y dos derrotas como profesional.

Por su parte, Daniel Dubois, de 26 años, viene de vencer a Jarrell Miller el pasado mes de diciembre. El peleador británico tiene registro de 20 triunfos (19 por la vía rápida) y dos reveses en su carrera.

