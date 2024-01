Avión de actor Christian Oliver se estrella con sus hijas a bordo ¡No hay sobrevivientes!

El mundo del entretenimiento quedó en “shock” con la noticia del accidente de avión que involucró al talentoso actor de “Speed ​​​​Racer”, Christian Oliver, y sus dos hijas, Madita y Annick. Los tres fallecieron junto al piloto.

Christopher Oliver en Los Ángeles. Foto: Joe Scarnici/Getty Images for Mercedes-Benz. Crédito: Joe Scarnici. | Getty Images

La familia viajaba de la isla de Bequia a St Lucía cuando su avión monomotor se estrelló en el mar cerca de la isla caribeña. El actor de 51 años, cuyo nombre real es Christian Klepser, estaba acompañado por el piloto Robert Sachs, quien también falleció en la tragedia.

El piloto se puso en contacto con la torre de control de tráfico aéreo de Bequia para informar del problema y planeaba regresar, pero lamentablemente ese fue su último contacto antes de que el avión se estrellara en el agua con el actor Christian Oliver y sus dos hijitas a bordo.

Autoridades buscan restos del actor Christian Oliver y sus hijas

Las autoridades locales, en este caso la Policía Real de San Vicente y las Granadinas, están investigando el accidente. Pescadores y buzos llevaron botes al lugar del accidente para rescatar a las víctimas, y la Guardia Costera local intervino para recuperar cuatro cuerpos de los restos del naufragio a unos 75 pies bajo la superficie.

“Saludos desde algún lugar del paraíso! A la comunidad y al amor… ¡2024 a ella venimos!”, fue la última publicación del actor en Instagram.

Oliver tuvo una carrera exitosa en la industria del entretenimiento y en Hollywood. Su legado consiste en dramas famosos, como “Speed Racer“, “The Good German”, “Valkyrie” e “Indiana Jones and The Dial of Destiny”.

La tragedia no alcanzó a Hollywood, sino que los seguidores y fans de todo el mundo han dejado saber la gran pérdida y la magnitud de la tragedia. Además de estar enviando mensajes de condolencias a la familia.

Un video de un teléfono celular captó el momento en el que el avión perdió el control y cayó precipitadamente en el océano. Minutos después se pudo conocer que no hay sobrevivientes del terrible accidente.

