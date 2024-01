Israel dice haber desmantelado estructura militar de Hamás en el norte de Gaza

Blinken: “Está claro que Israel no quiere una escalada, pero debe defenderse”

Francia exige a Irán que cese sus acciones desestabilizadoras en Medio Oriente

Hezbolá reporta la muerte de cinco combatientes tras ataques israelíes

Jefe de Hamás insta a Blinken a enfocarse en poner fin a la “agresión” israelí

ONU: “Gaza se ha vuelto simplemente inhabitable”

Jefe de la diplomacia de la UE se reunió con líder parlamentario de Hezbolá

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió este sábado en Beirut con el jefe parlamentario del grupo Hezbolá, Mohammad Raad, como parte de sus esfuerzos para evitar una mayor escalada con Israel. “Si uno viene al Líbano para tratar de influir en que no se desencadene una guerra, pues parece normal que hables con aquellos que la pueden hacer”, argumentó el jefe de la diplomacia europea después de que se filtrara la noticia del encuentro.

“Yo más que advertir en tono amenazador tengo que llamar a la razón, y hacer ver las consecuencias negativas que tendría para todos, y también para el Líbano y los libaneses que se repitiera una guerra como la de 2006”, explicó Borrell. “Pero está claro y no es nada nuevo que mientras no acabe la guerra en Gaza y siga habiendo bombardeos que afectan tanto a la población civil de Gaza, las fuerzas que resisten contra la ocupación militar israelí de territorios palestinos no quieran hablar de otra cosa”, agregó.

Su interlocutor durante el encuentro de esta mañana fue el líder de Lealtad a la Resistencia, el bloque parlamentario del brazo político de Hezbolá. En este sentido, el diplomático español recordó que el movimiento libanés dispone de una rama militar con la que la UE no tiene relaciones y de otra política, con representación en el Legislativo y el Gobierno del país mediterráneo, con la que sí las tienen.

Blinken: “Está claro que Israel no quiere una escalada, pero debe defenderse”

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, resaltó este sábado (06.01.2024) en Creta (Grecia) la importancia de la seguridad en el norte de Israel, limítrofe con Líbano, para evitar una escalada del conflicto en Gaza. “Una de las preocupaciones mayores es la frontera entre Israel y Líbano. Queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de que no haya una escalada”, dijo Blinken a la prensa en la isla griega de Creta tras reunirse con el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis. “Está claro que Israel no quiere una escalada, pero debe defenderse”, afirmó al aludir a la situación en el norte de Israel, atacado desde el Líbano por el grupo terrorista Hezbolá.

Blinken insistió en que Estados Unidos está centrado principalmente en “evitar la propagación del conflicto”. Además, dijo que se está analizando qué se puede hacer para “maximizar la protección de los civiles en Gaza”. “Queremos asegurarnos de que los países de la región utilicen los vínculos y relaciones que tienen para asegurarse de que no veamos una escalada”, añadió. En este contexto, aseguró que Turquía ya se ha preparado para “utilizar las relaciones que tiene con actores críticos en la región”.

Israel dice haber desmantelado estructura militar de Hamás en el norte de Gaza

El ejército israelí anunció este sábado que “terminó el desmantelamiento de la estructura militar de Hamás en el norte de la Franja de Gaza”, donde asegura haber abatido a unos 8.000 combatientes enemigos y haber incautado miles de armas y millones de documentos, y que se centrará en el desmantelamiento del movimiento islamista palestino “en el centro y el sur” del enclave.

“Lo haremos de otra manera […] esto lleva tiempo, no hay atajos en la lucha contra el terrorismo”, declaró el general Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, en una rueda de prensa, donde detalló que en el norte del territorio palestino ahora solo operan células de Hamás “de forma esporádica” y “sin comandantes”. (AFP, Reuters/dz)

Francia exige a Irán que cese sus acciones desestabilizadoras en Medio Oriente

La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, se entrevistó este sábado (06.01.2024) por teléfono con su homólogo iraní, Hosein Amir Abdolahian, a quien exigió que ponga fin a las acciones desestabilizadoras en Oriente Medio. “El riesgo de escalada regional no ha sido nunca tan alto; Irán y sus afines tienen que cesar inmediatamente sus acciones desestabilizadoras”, indicó la ministra francesa en un mensaje en las redes sociales tras la entrevista.

La jefa de la diplomacia francesa mantuvo en los últimos días encuentros con homólogos de la región para tratar de calmar la situación. Según una nota emitida por su departamento, se entrevistó con el primer ministro libanés y con los responsables de Exteriores de Palestina, Egipto y Qatar, además del iraní. En el caso del egipcio, abordaron la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, mientras que con su homólogo catarí dialogó sobre la liberación de los rehenes, el cese de las hostilidades y la perspectiva creíble de un Estado palestino.

Hezbolá reporta la muerte de cinco combatientes tras ataques israelíes

El grupo libanés Hezbolá, considerado terrorista por la Unión Europea, anunció este sábado que cinco de sus combatientes murieron por ataques israelíes, en una jornada especialmente violenta en la que el movimiento comenzó su primera fase de respuesta al asesinato del número dos de Hamás, Saleh al Arouri, en Beirut. “Israel ha estado lanzando continuos ataques contra el sur de Líbano, principalmente contra viviendas y terrenos, mediante ataques aéreos y proyectiles de artillería, incluido proyectiles de fósforo blanco”, dijo Hezbolá en un comunicado, en el que identificó a los cinco “mártires”.

El poderoso grupo reivindicó al menos cinco ataques, entre ellos contra una “concentración de soldados de infantería del Ejército israelí en las inmediaciones del cuartel de Honen”. Estos cinco ataques se suman a los 62 proyectiles que lanzaron esta mañana contra uno de los principales centros de inteligencia en el norte de Israel, en su primera respuesta al asesinato de Al Arouri esta semana. Por su parte, el Ejército israelí dijo en un comunicado que respondieron a las acciones desde el Líbano y atacaron “dos complejos militares de Hezbolá, que contenían importantes activos de la organización terrorista” en el sur del país mediterráneo.

Jefe de Hamás insta a Blinken a enfocarse en poner fin a la “agresión” israelí

El líder del grupo terrorista Hamás, Ismail Haniyeh, instó al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, a enfocarse en poner fin a la “agresión” israelí durante su gira en Medio Oriente sobre el conflicto en Gaza. “Esperamos que esta vez se centre en el fin de la agresión, en vistas de poner fin a la ocupación del conjunto de la tierra palestina”, declaró Haniyeh en un video. “Esperamos que el señor Blinken haya podido sacar conclusiones de los últimos tres meses y comprendido el grado de error cometido por Estados Unidos con su apoyo ciego” a Israel, añadió el dirigente, que vive exiliado en Qatar.

Haniyeh también instó a los líderes regionales que le digan a Blinken que la estabilidad en Medio Oriente está “estrechamente vinculada a nuestra causa palestina”. “La sangre vertida en las masacres y las horribles destrucciones no pueden conducir a la seguridad y la estabilidad mientras el pueblo palestino no obtenga su libertad y su Estado independiente y soberano, con Jerusalén como capital”, advirtió.

Israel juró destruir a Hamás tras el ataque perpetrado en su territorio por el movimiento islamista el 7 de octubre, que dejó 1,140 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP en base a cifras israelíes.

Coalición naval asiste a buque al que se acercaron seis embarcaciones frente a Yemen

La coalición naval liderada por Estados Unidos asistió este sábado a un buque mercante frente a las costas de Yemen al que se le acercaron de forma sospechosa seis pequeñas embarcaciones, alertó la Marina británica. Las Fuerzas Navales del Reino Unido recibieron “un informe de seis pequeñas embarcaciones acercándose a un buque mercante a menos de una milla, aproximadamente a 50 millas al sureste de Mocha, en Yemen”. En una escueta alerta, la fuente señaló que “no se han avistado armas y las fuerzas de la coalición están prestando asistencia”, mientras que “las autoridades están investigando” el suceso. La embarcación y los tripulantes están a salvo, añade el texto.

Hasta el momento, no hay más detalles de este nuevo incidente que tiene lugar en el estrecho de Bab al Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Las principales navieras mundiales continúan programando sus rutas y evitan transitar por esta vía marítima, por donde pasa casi el 15 por ciento del comercio marítimo mundial. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han estado atacando en el mar Rojo desde el 19 de noviembre a embarcaciones que, según dicen, están vinculadas a Israel, en apoyo de los palestinos de la Franja de Gaza.

Blinken se reúne con Erdogan en Estambul para hablar de Gaza y la OTAN

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se entrevistó hoy en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, una reunión que, según la agenda oficial, iba a estar centrada en la situación en la Franja de Gaza y la prevista ratificación turca de la adhesión de Suecia en la OTAN.

“El presidente se ha reunido con el titular de Exteriores de Estados Unidos, Antony Blinken, en el palacete de Vahdettin”, confirmó un mensaje de la Presidencia turca en la red X (antes Twitter), con una foto de ambos políticos.

En el encuentro, al que la prensa no tuvo acceso, participaron también el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el jefe de los servicios secretos turcos (MIT), Ibrahim Kalin, y el embajador estadounidense en Ankara, Jeff Flake, informa la agencia turca Anadolu. La reunión tuvo lugar después de que Fidan recibiera a Blinken.

Borrell advierte desde el Líbano del riesgo de escalada en “línea azul”

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habló este sábado con el jefe de la misión de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), sobre el riesgo de escalada en la llamada “línea azul”, la frontera entre Líbano e Israel. “Buscar una solución diplomática no sólo es posible, sino esencial”, subrayó el general Aroldo Lázaro.

“He sido informado por el teniente general Aroldo Lázaro, de la FINUL, jefe de la misión, sobre el actual riesgo de escalada en la línea azul. He reafirmado el firme apoyo de la UE a la misión de las Naciones Unidas, que desempeña un papel crucial en la prevención y mitigación” de esas tensiones, indicó Borrell a través de su cuenta en X, antes Twitter.

“Es imperativo evitar una escalada regional en Oriente Medio, es absolutamente necesario evitar que el Líbano se vea arrastrado a un conflicto regional”, afirmó Borrell después en una rueda de prensa en Beirut con el ministro de Exteriores libanés. “También envío este mensaje a Israel: nadie saldrá victorioso de un conflicto regional”, añadió.

Antony Blinken se reúne en Estambul con su homólogo turco, con la guerra en Gaza y el ingreso de Suecia en la OTAN en la agenda

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha reunido este sábado en Estambul con su homólogo turco, Hakan Fidan, con una agenda en la que, junto a la situación en Gaza, también figura la ratificación turca del ingreso de Suecia en la OTAN y la importación de aviones F-16 por parte de Turquía.

Blinken había aterrizado en la noche del viernes en Estambul al principio de una gira que le llevará también a Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, así como a Israel, Cisjordania y Egipto. Llegó hacia las 10:00 CET al palacete otomano de Vahdettin, en el lado asiático de la ciudad, donde fue recibido por el jefe de la diplomacia turca, informa la agencia turca Anadolu. Se prevé que Blinken será recibido también, sobre las 13:00 CET, por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Desde Qatar, Ismail Haniyeh, líder de Hamás (considerado por Estados Unidos y otros países una organización terrorista) ha instado al jefe de la diplomacia estadounidense a que aproveche su actual gira por Oriente Próximo para poner fin a la “agresión” de Israel. “Esperamos que esta vez se centre más en poner fin a la agresión”, así como a “la ocupación de todas las tierras palestinas”, dijo el líder de Hamás en un vídeo difundido anoche en las redes sociales.