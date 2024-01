Juan Dinenno se despide de Pumas con nostalgia por no conseguir el título que anhelaba

Juan Dinenno, una de las bajas más dolorosas para los aficionados a los Pumas se despidió de ellos este fin de semana con un emotivo mensaje en el que menciona que se va adolorido y melancólico porque nunca pudo darles el título que le hubiera gustado ganar.

A través de su cuenta de Instagram, el exdelantero felino, quien parte con destino al Cruzeiro de Brasil, dejó claro a la afición auriazul que su objetivo siempre fue ganar el título y que se va triste por no lograrlo, incluso citó una canción de Joaquín Sabina para describir su sentir.

“’No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió’ dice el gran Joaquín (Sabina, en el tema Con la frente marchita), y cuánta razón tiene, no hubo nada que desee más que poder salir campeón con Pumas”, escribió “El Comandante”.

En lo que fue su carta del adiós, el goleador argentino dijo que, a pesar de todo, se va tranquilo porque siempre dio todo de sí y con un profundo agradecimiento para el club que lo acogió en la Liga MX.

“Me despido con nostalgia y tristeza por irme del lugar que hoy considero mi segunda casa, pero también feliz por todo lo que vivimos, luchamos y competimos juntos. Solo puedo decir gracias, muchas gracias de todo corazón, Pumas”, explicó.

En el mensaje, que acompañó con un video de sus mejores momentos con la camiseta de los del Pedregal, elogió al equipo, a la institución, a su afición y a todos aquellos que lo apoyaron durante su paso por el fútbol mexicano.

“Que club inmenso, maravilloso, exigente, invaluable, valores y fútbol. Gracias afición, su respeto y cariño es impagable, son la mejor no hay dudas, sentimiento incondicional hacia los colores”, acotó, antes de agradecer también a sus compañeros, entrenadores, directivos y cuerpo técnico.

El artillero, quien alcanzó el Top 10 histórico de máximos anotadores, se marcha dejando un gran hueco en la institución, con logros y satisfacciones personales que lo acompañarán durante toda su vida.

“Pertenecer hoy en día como décimo goleador histórico de este club y en ocasiones portar la cinta de capitán son logros a nivel personal que, aunque nunca fueron un objetivo, hoy son motivo de orgullo, felicidad y lo serán por siempre en mi vida”.

Finalmente, recalcó que se va con dolor, pero con la idea de que cumplió durante su etapa como jugador de Pumas.

“Nadie quiere irse de este enorme club, pero el club está por encima de todos. Me voy con la satisfacción de haber dado todo, de siempre priorizar lo grupal, de no poder reprocharme nada, de no tener ningún ’y si hubiera’”, concluyó.

Así, de esta forma emotiva, se despidió de Pumas su centro delantero más icónico de los últimos torneos, quien marcó 60 goles en 145 partidos del 2020 a la fecha.

