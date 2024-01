Margot Robbie aspira a realizar musical de ‘Barbie’

Margot Robbie protagonista de la película ‘Barbie’ habló de la posibilidad de hacer un ‘gran y loco musical’ bajo la dirección de Greta Gerwig. Margot comentó a ‘Entertainment Tonight’, sobre la posibilidad de hacer un musical de ‘Barbie’: “créanme, esta no es la primera… Esta no es la primera vez que pensamos en ello, sí. Es muy divertido cuando puedes convertir todo en un gran y loco número musical. Todo es infinitamente más divertido”.

A la directora Greta Gerwig, de 40 años, también le entusiasma la idea de hacer un musical. De hecho, admitió que ‘nada la haría más feliz’. Ella compartió:’Realmente amo los musicales. Quiero decir, nada me haría más feliz. Entonces, me encantaría un musical’. Mientras tanto, Margot Robbie reveló anteriormente que espera que la gente ‘se forme una opinión’ sobre ‘Barbie’, incluso si no les gusta la película.

En declaraciones a ‘Entertainment Tonight’ antes del estreno de la película, Margot explicó: ‘Estoy muy emocionada. Estamos a punto de compartirlo con el mundo. Siempre existe esa cosa cuando haces una película y te encanta y te importa tanto y esperas que a la gente le guste e incluso la vea.

Incluso si no les gusta, solo espero que lo vean y se formen una opinión. Pero siento que tanta gente va a ver esta película que es realmente emocionante’. Luego del enorme éxito que tuvo Barbie en taquilla, al recaudar más de mil 400 millones dólares alrededor del mundo (de los cuales más de 636 millones de dólares los obtuvo tan sólo en Estados Unidos), no sólo la actriz Margot Robbie quiere hacer un musical inspirado en la muñeca, a la directora Greta Gerwig, de 40 años, también le entusiasma la idea de convertir la idea en realidad.

Margot también elogió al director de la película por crear una película única.”Realmente es la visión de Greta. Quiero decir, la visión de -Barbie- obviamente comenzó hace 64 años, pero Greta la trajo al mundo hoy de la manera que sólo Greta Gerwig puede hacerlo es lo que hace que valga la pena hacer esta película en este momento’.

Margot Robbie quiere que el papel de ‘Harley Queen’ lo interprete otras actrices

La actriz nominada a los Golden Globes 2024, se encuentra pensando en sus próximos planes dentro del mundo de Hollywood, es por ello que habló con la prensa americana acerca de su papel de Harley Quinn y la nueva versión que aparecerá en la secuela de Joker.

En una entrevista con Variety, Margot Robbie admitió que quería pasarle la antorcha de Harley Quinn a otra persona, pues no le molesta que otras actrices interpreten al personaje. “Siempre quise que Harley fuera un personaje que pudiera pasar a otras actrices para que lo interpretaran, como hay tantos personajes masculinos icónicos.

Ese fue siempre el sueño para ella”. “Harley es muy divertida y puede tomar muchas direcciones diferentes. La pones en manos de otra persona y piensas: “¿Qué van a hacer con ella?” Las opciones son infinitas”. Mencionó la actriz para el portal estadunidense.

Sigue leyendo:

Margot Robbie y Ryan Gosling serán los protagonistas de ‘Ocean´s 11’

Margot Robbie y todo el elenco de Barbie celebran éxito mundial en taquilla

En mini falda y croptop, Margot Robbie desata suspiros mientras presume su figura

Margot Robbie no tiene planeado actuar en una secuela de la película “Barbie”