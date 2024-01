Jo Koy respondió a las críticas y explicó su chiste sobre Taylor Swift en los Globos de Oro

Jo Koy fue el anfitrión de la edición 81 de los Globos de Oro, que se celebraron el domingo en Los Ángeles. Durante la ceremonia, el comediante hizo un comentario sobre Taylor Swift que pretendía ser “gracioso”, pero no le agradó a la cantante. Ahora, el también actor respondió a las críticas.

Durante los primeros minutos de la gala, Koy comparó la ceremonia de los Globos de Oro con los partidos de la NFL, en los que Taylor suele ser protagonista cuando va a apoyar a su novio Travis Kelce, con la única diferencia de que las cámaras no iban a perseguir a la cantante.

“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift”, dijo el anfitrión.

Al parecer, el comentario del comediante no le sentó muy bien a la cantante, quien tenía un gesto serio en su rostro cuando la cámara la enfocó para ver su reacción.

La reacción de Taylor Swift después de la broma de Jo Koy sobre ella en los Globos de Oro:



“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro, tenemos menos tomas de cámara de Taylor Swift”. pic.twitter.com/tK7z9rVVAn — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) January 8, 2024

De inmediato, los fanáticos de Taylor reaccionaron al comentario de Koy en redes. “El primer intento de chiste de Jo Koy a Taylor Swift fue nefasto”, “Las neuronas se le fueron junto con el cabello”, “Y justo utilizar a la figura más mediática de la industria en este momento. Fail. También su broma sobre las mujeres”, eran algunos de los comentarios de los swifties.

Tras la ola de críticas, Jo Koy explicó a Entertainment Tonight lo que quiso decir con su comentario sobre Taylor. “Hombre, ha sido bonito. Sólo estaba diciendo que era lindo. Sólo estaba diciendo que son menos cortes, eso es todo”, dijo.

El medio estadounidense especializado en entretenimiento señaló que la cantante, que estaba nominada en la categoría de Logro Cinematográfico de Taquilla por The Eras Tour Film, se fue de la gala de los Globos de Oro cuando se anunció que Barbie había sido la ganadora, debido a lo incomoda que se sentía por el comentario de Koy.

Antes de esta polémica, Taylor Swift contó a la revista TIME, cuando la nombraron Persona del Año, que nunca había sido su intención acaparar la atención durante los partidos de los Kansas City Chiefs cuando asiste para apoyar a su novio.

“Hay una cámara como a media milla de distancia, y no sabes dónde está, y no tienes ni idea de cuándo te pone la cámara en la retransmisión, así que no sé si me muestran 17 veces o una. Sólo estoy allí para apoyar a Travis. No soy consciente de si me están mostrando demasiado”, dijo.

El comentario de Jo Koy sobre Taylor Swift no fue el único que generó molestia entre los espectadores de los Globos de Oro. El anfitrión también hizo una suerte de chiste sobre Barbie que enfureció a muchos.

“El momento clave de Barbie es cuando pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y los pies planos, o lo que los directores de casting llaman ‘actor de carácter’”, dijo el comediante.

Al ver la reacción de su público, Koy trató de excusarse diciendo que no había tenido suficiente tiempo para preparase. “Algunos (chistes) los escribí yo, otros los escribieron otros ¡Yo conseguí el trabajo hace diez días! ¿Quieres un monólogo perfecto? Cállate. Me tomas el pelo, ¿verdad? Yo escribí algunos de estos, y son de los que te estás riendo”, se excusó.

Oppenheimer se impuso a Barbie en los Globos de Oro

El domingo se celebró la edición 81 de los Globos de Oro en Los Ángeles. Los grandes ganadores de la gala en las categorías de cine fueron Oppenheimer y Poor Things, mientras que en los apartados de televisión los triunfadores fueron Succession y The Bear.

Oppenheimer se llevó a cinco de los ocho galardones a los que estaba nominada, incluidos los de Mejor Película de Drama, Mejor Director para Christopher Nolan y Mejor Actor de drama para Cillian Murphy.

Por su parte, Poor Things de Yorgos Lanthimos se llevó el premio a la Mejor Película de Comedia o Musical y el de Mejor Actriz para su protagonista, Emma Stone.

La cuarta y última temporada de Succession cumplió con las expectativas y se alzó nuevamente con los premios a la Mejor Serie de Drama y al Mejor Actor para Kieran Culkin.

Por su parte, la segunda temporada de The Bear se llevó el premio a Mejor Serie de Comedia o Musical.

Esta edición marca un refrescamiento en los premios, tras la disolución de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por acusaciones de corrupción y falta de diversidad.

