“Me pidió ayuda”: Joven desaparecido contactó a su madre para revelar que el narco lo secuestró

La desaparición de personas es uno de los mayores problemas de seguridad en México, donde muchas de las víctimas son jóvenes involucrados con el crimen organizado, o bien que son reclutados a la fuerza para unirse a las filas de los cárteles de la droga.

Uno de estos casos es el de Joaquín Gómez Orozco, de 17 años, quien estudiaba programación antes de salir de su casa en Nayarit el 30 de marzo de 2023, fecha desde la que su madre no sabe nada de él.

En una entrevista con el diario Milenio, la mujer que se ha dedicado durante meses a buscar a su hijo, detalló que la última vez que lo vio salir de su hogar fue para entregar solicitudes de trabajo y así poder obtener empleo.

Desde ese entonces se desconoce su paradero, por lo que su madre, Alejandrina Orozco, presentó una denuncia por desaparición en la Fiscalía de Nayarit, donde la respuesta ha sido nula

Pese a que las autoridades no le han dado ninguna respuesta, la primera pista sobre su hijo la obtuvo en la calle mientras distribuía fichas de búsqueda. “Un joven se me acercó para decirme: ‘¿Es su hijo Joaquín Gómez?, a él se lo llevó la gente del Cártel… a Tala, a Jalisco’”, declaró.

Pero eso no es todo, pues días después un desconocido envió un mensaje de texto al celular de la hermana de Joaquín, en donde le indicó que lo tendrían tres meses “incomunicado” y “adiestrando” en Tala, Jalisco, para trabajar para el cártel. “Ustedes espérense, él se va a comunicar”, se agregó en el mensaje.

Lo que inició como una sospecha se convirtió en realidad cuando el 7 de abril el celular de Alejandrina sonó. Era Joaquín, quien con voz temerosa le dijo que lo tenían “trabajando” vendiendo droga en la comunidad El Obraje, Zacatecas, y otras localidades, así como en zonas serranas de Jalisco.

“Me pidió ayuda… me dijo que tenía mucho miedo. Me pudo marcar porque quienes lo tienen retenido habían bajado a comprar a una tienda… Me marcó de un número desconocido, ese día estuvimos conversando en diversos momentos, pero desde ahí, ya no he vuelto a saber de él”, reveló la mujer a Milenio.

Días después de que su hijo hizo contacto, Alejandrina marcó al número del cual le llamó Joaquín, y le contestó un hombre de voz grave y un marcado acento colombiano. La señora le pidió saber algo de su hijo.

El sujeto al otro lado del celular le contestó evasivo: “¿Dice que su hijo se llama Pablo Joaquín? Yo ando en unas bodegas, nosotros contratamos albañiles, tenemos a muchos muchachos”.

En una segunda llamada, el colombiano volvió a tomar el teléfono y dijo a la mujer: “No, su hijo aquí no está, él se fue con otro arquitecto, su hijo está en otro grupo, no quiero que vuelva a marcar aquí”.

Alejandrina acudió nuevamente a las autoridades en busca de ayuda, pero nuevamente no obtuvo respuesta y el celular desde donde le llamó su hijo fue desactivado días después.

Aunque intentó rastrear el teléfono, en diciembre de 2023 descubrió que a ese dispositivo habían sido ingresadas varías tarjetas SIM, por lo que, aunque sabe que Joaquín está vivo y fue retenido contra su voluntad, no tiene ninguna pista de dónde poder encontrarlo o quién se lo llevó.

