Revelan que Sinéad O’Connor falleció por causas naturales

La cantante Sinéad O’Connor falleció el 26 de julio de 2023, a los 56 años. Ahora, la corte forense de Southwark, en Londres, ha dado a conocer la causa oficial de su deceso.

El diario MailOnline informó sobre los resultados: “Esto confirma que la señora O’Connor murió por causas naturales. Por lo tanto, el forense ha dejado de implicarse en su muerte”. La artista fue encontrada sin vida en su departamento de Herne Hill, luego de que alguien llamó a la policía.

En la primavera del año pasado Sinéad había comentado que iba a trabajar en un nuevo álbum; la noticia de su muerte impactó a la escena musical. Michael D. Higgins, presidente de Irlanda, resaltó que O’Connor tenía “un talento único y conexión extraordinaria con su público, que sentía tanto amor y calidez por ella”.

Músicos como Ian Brown, Bryan Adams, Alanis Morissette y Bono recurrieron a sus redes sociales para expresar sus condolencias, e incluso Miley Cyrus, quien hace más de 10 años se enfrentó a la cantante irlandesa cuando ésta la criticó por exponerse desnuda en un videoclip, comentó que se arrepentía de haber tomado esa actitud agresiva: “Los traumas de nuestra infancia y juventud surgen de maneras extrañas, y creo que me habían juzgado durante tanto tiempo por mis propias decisiones que estaba exhausta, y estaba en ese lugar donde finalmente estaba tomando mis propias decisiones, y que me las quitaran me molestó profundamente. Dios bendiga a Sinead O’Connor, de verdad, con toda seriedad”.

El próximo 20 de marzo se llevará a cabo en el teatro Carnegie Hall de Nueva York un concierto en tributo a Sinéad O’Connor, en el que participarán cantantes como Cat Power, David Gray, Glen Hansard y Dropkick Murphys. Se espera que en las próximas semanas otros artistas se sumen al elenco.

La artista originaria de Dublin obtuvo el éxito en 1988 con su álbum debut The Lion And The Cobra. Dos años después lanzó el sencillo “Nothing Compares 2 U”, que ocupó el número 1 del Hot 100 de Billboard durante varias semanas y por el que nominó a varios premios Grammy. Esa canción fue escrita por Prince, con quien Sinéad tuvo un encuentro nada agradable, según relató en su libro de memorias Rememberings, editado en 2021.

