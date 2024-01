Buen samaritano ayuda a mujer que pasó 4 noches tras caer con su auto por ladera en Mount Baldy

Un buen samaritano ayudó a rescatar a una mujer que pasó cuatro noches atrapada en su vehículo con temperaturas congelantes después de caer por el costado de una carretera en Mount Baldy, la semana pasada en el Bosque Nacional Ángeles.

La víctima, cuya identidad todavía es desconocida, sufrió el incidente el miércoles 3 de enero cuando maniobró con su camioneta Ford Ranger para esquivar un ciervo que cruzó por su camino y cayó unos 100 pies por una ladera.

Debido a los daños de su camioneta, la mujer quedó atrapada en el interior del vehículo, y logró sobrevivir gracias al agua de lluvia que ingresaba por una grieta del parabrisas y a las mantas que por fortuna llevaba en su camioneta.

Desde la carretera, el vehículo de la mujer no era visible debido a la vegetación, por lo que la presencia de un buen samaritano, la tarde del domingo, fue vital para que pudiera lograrse su rescate.

“Había una aeronave volando muy alto y creo que ella estaba tratando desesperadamente de agitar las manos, o algo así, y gritó, pidió ayuda, y fue entonces cuando la escuché“, dijo Chris Ayres a la cadena ABC.

Aquel día, Ayres se encontraba caminando por un sendero que llevaba al arroyo San Antonio, lugar al que se dirigía para pescar, cuando escuchó los gritos de ayuda de la mujer.

“Volvió a gritar para pedir ayuda, y le dije: ‘¿hola, estás ahí?’, y ella me dijo que sí. ‘¿Puedes llamar al 911? He estado aquí durante días’. No podía creer lo que estaba escuchando”, expresó Ayres.

El pescador dijo que, aunque observó que la mujer tenía algunas heridas, se encontraba bien en el interior de la camioneta destrozada, pero sin poder salir por su cuenta.

Ayres mencionó que la mujer le pidió un poco de agua, lo que inmediatamente le entregó.

La víctima le dijo a Ayres que pensaba que no podría sobrevivir una noche más en esas condiciones

Desde el sitio donde estaba la camioneta, el hombre intentó llamar en varias ocasiones al 911, pero no tuvo éxito debido a una mala recepción, por lo que caminó hasta la carretera para intentarlo de nuevo.

En ese momento, dijo, pasó una ambulancia, pero el vehículo no se detuvo.

La víctima fue rescatada por un helicóptero de los bomberos del Condado de Los Ángeles. Crédito: Mario Tama | Getty Images

Instantes después, escuchó el sonido de una sirena que se acercaba, por lo que regresó a la carretera.

“Les hice señas, creo que era un camión del Servicio Forestal, y se detuvieron para preguntar el motivo de las señas”, expresó Ayres.

El hombre llevó a los rescatistas hasta la camioneta de la mujer, quien fue sustraída del vehículo y recibió las primeras atenciones médicas.

Se solicitó la asistencia de un helicóptero del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles para rescatar a la víctima desde el lugar donde quedó su camioneta y trasladarla hasta un hospital.

Los equipos de socorro que ayudaron en el rescate de la mujer afirmaron que la víctima logró sobrevivir gracias a las mantas que llevaba consigo en su camioneta.

“Probablemente, la ayudó mucho, porque hacía bastante frío allí arriba. Podría ser una circunstancia completamente diferente si no tuviera nada que la mantuviera abrigada durante las noches“, consideró el capitán de bomberos del LACoFD, Ian Thrall.

Ayres también dijo que fue el destino el que lo puso aquella tarde en un sendero cercano y que pudiera brindarle la ayuda para su rescate cuando pensaba pasar el día pescando en un arroyo localizado en el área.

“Estar en el lugar correcto, en el momento correcto… simplemente, no puede ser una casualidad”, aseguró Ayres.

Los reportes más recientes indicaron que la víctima, que todavía no es identificada, se encontraba en condición estable recuperándose en un hospital local.

