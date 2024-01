Gerard Piqué anuncia su regreso al fútbol profesional a través de sus redes sociales

Gerard Piqué decidió poner punto y final a su larga trayectoria como jugador profesional de fútbol el pasado 2 de noviembre del año 2022, en la previa de un partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Almería en una nueva jornada del campeonato LaLiga.

El central de 36 años se alejó de los campos de juego para dedicarse netamente a negocios personales en los que siguió ligado de cierta manera al fútbol internacional con la creación de la nueva sensación, la Kings League y además su participación en el grupo Kosmos para la organización de la Copa Davis de tenis.

Piqué quien fuese en su momento Campeón del Mundo con la Selección Nacional de España en Sudáfrica 2010, hizo un anuncio inesperado, sorpresivo y que mantiene a sus seguidores con mucha emoción y ansiedad al respecto; el catalán dejó saber a través de sus redes sociales que luego de meditar la decisión de su retiro, desea retornar lo más pronto posible a la actividad del fútbol profesional.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, escribió Piqué en su cuenta de X (ex Twitter).

Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 9, 2024

Piqué tuvo un recorrido en su carrera profesional en el máximo nivel de competiciones donde vistió las camisetas de clubes como el Manchester United de la Premier League, Zaragoza y el FC Barcelona de España, donde consiguió añadir a su vitrina personal un total de 31 campeonatos.

De manera inmediata luego de su publicación en redes sociales, los internautas se hicieron miles de preguntas y comentaron si esto significa una llegada al Barcelona como el próximo director técnico de la entidad blaugrana, dirigida hoy en día por otro ex jugador del club y en su momento compañero de equipo y de selección de Piqué, Xavi Hernández.

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo”, contó hace unos meses en una entrevista.

Tampoco descartó por ese entonces volcarse a un rol dirigencial, ya que de hecho en varias ocasiones ha mencionado que no le desagrada en lo absoluto la idea de ser presidente del FC Barcelona, club donde es un ídolo y pudo llevar la banda de capitán durante muchos años.

“No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente”.

¿Podría afectar a la Kings League la vuelta al fútbol de Piqué?

La Kings & Queens League es un hecho y son dos proyectos que día a día y con el desarrollo de las mismas, continúa en un crecimiento excepcional, así como también la aceptación del público se ha incrementado y Piqué es pilar, una pieza vital para que esto esté sucediendo.

La vuelta de Piqué al fútbol profesional genera también mucha incertidumbre en los fanáticos de las competiciones antes mencionadas, ya que si la decisión del ex jugador sería convertirse en entrenador, esto implicaría mucho tiempo apartado de estos proyectos. Además, hay que recordar que Gerard es propietario del Fútbol Club Andorra.

Lo cierto es que ante este anuncio en sus redes sociales, Piqué ha dejado claro que en los próximos días daría más detalles de su vuelta al fútbol profesional y esto seguramente disipará cualquier duda que surja en el camino, ya sea que decida volver como entrenador en la propia Kings o Queens League u opte por hacerlo con el Andorra o quizás dentro del Barcelona de alguna forma.

Sigue Leyendo:

Andrés Guardado confirmó que tuvo una “fuerte discusión” con el entrenador del Betis

Agustín Marchesín deja el Celta de Vigo para volver a un equipo sudamericano

Presidente del PSG explicó por qué no hubo homenaje para Lionel Messi luego de ser Campeón del Mundo