Juez anula permiso para que Trump rinda su argumento final en el juicio donde lo acusan por fraude

Ante la negativa de sus abogados de garantizar que Donald Trump sólo se enfocaría en los asuntos relevantes acerca del juicio donde se le señala por presuntamente haber cometido fraude al manipular el valor de sus empresas, el juez Arthur Engoron dio a conocer que el magnate neoyorquino no tendrá permitido presentar su argumento final de viva voz en el tribunal.

Después de un ir y venir de correos electrónicos entre el magistrado a cargo del caso donde se analiza la situación del republicano de 77 años y el equipo legal de éste, se determinó que no tendrá derecho de presentar ningún tipo de comentario previo a conocer el fallo del juez, pues nunca se comprometió a alinearse a únicamente hablar de manera respetuosa sobre su caso.

Desde la semana anterior, el juez Arthur Engoron tuvo conocimiento de que el expresidente tenía la intención de ofrecer un argumento final acerca de su situación.

En respuesta, a través de un correo electrónico, el magistrado le hizo saber a su equipo de abogados que la posibilidad estaba latente siempre y cuando se comprometiera a oficialmente no salirse de contexto.

“No puede intentar presentar nuevas pruebas. No puede ‘testificar’. No puede comentar sobre asuntos irrelevantes.

En particular, y sin limitación, no puede pronunciar un discurso de campaña y no puede impugnarme a mí, a mi personal, al demandante, al personal del demandante o al sistema judicial del estado de Nueva York, nada de lo cual es relevante para este caso, y todos de los cuales, excepto comentar sobre mi personal, se pueden hacer, y se están haciendo, en otros foros”, indicaba el texto.

Al juez Arthur Engoron no le tembló la mano para volver a poner quieto a Donald Trump en lo que será su última sesión antes de conocer el fallo sobre su caso en Nueva York. (Crédito: Mike Segar / AFP vía Getty Images)

Además, se daba por hecho que, si se viola alguno de los puntos establecidos, entonces el expresidente podía ser interrumpido en cualquier momento y también sería amonestado.

En respuesta, el abogado Chris Kise le señaló que Donald Trump no podía aceptar dichas condiciones por considerarlas “plagas de ambigüedades, creando una probabilidad sustancial de mala interpretación… o violación no intencionada”, indicaba otro correo.

En otro correo, el defensor del republicano solicitaba retrasar los comentarios finales del caso de Trump debido a la muerte de la suegra.

Sin embargo, tajantemente, Arthur Engoron se negó a conceder la solicitud manifestada.

“No volveré a debatir esto. Tómelo o déjelo. Ahora o nunca, Tiene hasta el mediodía, dentro de siete minutos. NO CONCEDERÉ MÁS PRÓRROGAS”, escribió.

Bajo este escenario, el compromiso de tener a raya a Trump nunca se concretó y ello orilló al juez a limitarle su participación en el final de su caso al rol de un simple espectador.

Ahora sólo se espera que las declaraciones finales se realicen el jueves durante dos horas y media destinadas para dicho procedimiento.

