Cristian Calderón recibe una advertencia tras su llegada al Club América

Cristian Calderón fue uno de los traspasos que más ruido generó en la Liga MX. El defensor mexicano pasó de las Chivas de Guadalajara a las Águilas del América. Sin embargo, la mayor preocupación está relacionada con la disciplina del “Chicote”. André Jardine ya le mandó una advertencia.

Una de las principales críticas de los aficionados azulcrema, con relación a este fichaje, fue el estado disciplinario del “Chicote”. A través de las redes sociales se discute con preocupación la llegada de un jugador algo polémico y con problemas para cumplir las reglas.

Esta concepción surge a partir de su último incidente con las Chivas de Guadalajara. Cristian Calderón habría metido mujeres al hotel de concentración del club, junto a otros jugadores como Alexis Vega y Raúl Martínez. En definitiva, esta acción le costó el puesto en el Rebaño Sagrado.

Bajo estas circunstancias, André Jardine, entrenador del Club América, fue cuestionado sobre este panorama y la posibilidad de que un jugador afecte la compenetración de todo el grupo. El estratega brasileño lanzó una advertencia antes de iniciar la temporada.

“No me preocupa porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo (en el equipo). Vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador”, dijo Jardine en una entrevista con ESPN.

Las Águilas del América vienen de consagrarse campeones del torneo Apertura 2023. La plantilla azulcrema está en una etapa de compenetración tras conseguir este ansiado objetivo. En caso de poner obstáculos sobre la paz del grupo, Jardine insistió en que cualquier jugador será apartado.

“Es un tema en el que te adaptas a como somos como grupo, equipo, que queremos ser o naturalmente no va a estar”, recalcó.

Cristian Calderón mostró su entusiasmo

En sus primeros días como jugador azulcrema, Cristian Calderón le mandó un par de mensajes a los aficionados del club. El exjugador de las Chivas de Guadalajara está consciente de las críticas que llueven en su contra e indicó que “hablará dentro de la cancha”. Calderón considera que llegó a la institución más grande del fútbol mexicano.

“La gente me recibió muy bien, todos los trabajadores del club, muy bien la mañana, los buenos días, todo, la gente es feliz acá. Creo que, al llegar aquí, mi familia vio mi felicidad en mi rostro. Iré hablando cada vez más, la verdad es que sí. Este club, esta institución es lo más grande qué hay (…) Pero al final hablaré dentro del campo. Ganarse a todo el cuerpo técnico, todo el respeto, el cariño de la gente, pero hablando dentro de la cancha”, dijo el defensor mexicano.

