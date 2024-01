Elizabeth Gutiérrez manda a callar a sus ‘haters’ con un video junto a William Levy

Tremendo revuelo causó la actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez luego de compartir un inesperado video en compañía del padre de sus hijos, William Levy, donde incluyó un contundente mensaje con el que puso un alto a las críticas contra su persona. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

La protagonista del melodrama “El rostro de Analía” recurrió a su cuenta de Instagram para publicar el tierno audiovisual en el que se escucha de fondo la canción “Mi persona favorita” de Camila Cabello y Alejandro Sanz.

Dicho clip muestra a la pareja en una playa abrigados con sudaderas y jeans y sonriendo de oreja a oreja, demostrando que hacen caso omiso a los dimes y diretes que giran en torno a su relación: “Going into 2024 like…”, escribió Elizabeth Gutiérrez junto a un emoji de corazón y de una cara pícara.

Como ya es costumbre para la famosa, su publicación generó una ola de opiniones divididas en la sección de comentarios. Si bien algunos internautas expresaron su emoción por ver a la pareja reunida luego del tormentoso 2023 que vivieron, hubo quienes no quitaron el dedo del renglón y reprobaron la decisión de la histrionisa.

“Esta mujer no tiene amor propio”, “La catedral jajaja y las capillitas esperando su turno”, “Hasta la próxima telenovela” y “Por más que ella quiera imponer su relación y hacernos creer que son felices como pareja, perdón pero de verdad no transmiten nada, ya lo bonito que eran lo echaron a perder por sus comportamientos tan irónicos, el por sus indiferencia e infidelidades y ella por sus falta de amor propio y demás. Me agradan como artistas pero como pareja nada que ver”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta no fue el único post que de el que la mexicana incluyó a su galán, ya que tras el polémico video Elizabeth Gutiérrez presentó varias postales protagonizadas por sus hijos en lo que parece ser un paseo familiar durante el Día de Acción de Gracias del año pasado.

“Tan agradecida por esta hermosa familia que tengo…los amo!!!”, son las palabras con las que indicó que actualmente se encuentra en una de las etapas más felices de su vida, haciendo caso omiso a sus detractores.

