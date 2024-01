Gerard Piqué teme por sus hijos por acosador que acecha a Shakira en su casa de Miami

El exfutbolista Gerard Piqué, de 36 años y quien fuera pareja de la cantante colombiana Shakira, estaría muy preocupado por sus dos hijos, Milan y Sasha, luego de que se diera a conocer que un hombre había sido detenido en Miami Beach tras ser señalado de acosar a la intérprete y de enviarle cualquier cantidad de obsequios.

Aunque el creador de la ‘Kings League’ no ha hablado abiertamente sobre lo sucedido, una fuente cercana a él contó cómo se encontraría el exjugador del Barcelona, quien no la estaría pasando nada bien, pues teme que sus hijos pudieran estar en peligro.

“Es un suplicio ya, de por sí, estar lejos de sus pequeños, ahora también está muy preocupado”, declaró una fuente cercana al español en entrevista con el diario español La Razón.

La misma fuente compartió que Piqué le habría externado su preocupación a su expareja, a quien le habría pedido reforzar sus medidas de seguridad para evitar una posible tragedia.

“Gerard ya le ha transmitido a la que fuera su pareja esa preocupación, y confía en que el equipo de seguridad de la colombiana esté preparado para prevenir futuros percances”, señaló el citado medio.

Hay que recordar que las autoridades detuvieron a inicios de semana a Daniel John Valtier, un hombre de El Paso, que había viajado hasta la Ciudad del Sol para reencontrarse con Shakira, al asegurar que él es su esposo y padre de sus dos hijos.

“Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, dijo el hombre, a lo que el juez le respondió: “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.

