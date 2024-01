Hombre arrestado en Miami por acosar a Shakira asegura estar casado con la cantante

A inicios de semana te informamos sobre el arresto de Daniel John Valtier, un hombre que fue detenido en las inmediaciones del hogar de Shakira en el área de Miami Beach, luego de que fuera señalado de acosar y enviar obsequios a la cantante.

Tras el arresto del hombre, quien es originario de El Paso, Texas, las autoridades hicieron un inesperado hallazgo durante las investigaciones, pues descubrieron que Daniel John creía que en realidad era el esposo de la famosa intérprete y no solo eso, sino que, además, era el papá de sus dos hijos.

“Los niños los adoptarán cuando yo también esté casado, Shakira, ella también quiere ser estadounidense como su padre y compartir el resto de su vida conmigo, seremos dueños de un negocio de camiones, cantaremos canciones, promoveremos, administraremos y poseeremos una corporación de fabricación de prendas de vestir en todo el mundo con industrias de mástiles. Hong Kong y Randy Shapiro actúan en el oeste, junto con Catalina Halpin y Frank Salvaldor Halpin”, se lee en una de las escabrosas publicaciones que le hallaron las autoridades en su cuenta de Instagram.

Lo dicho en las redes sociales lo replicó durante la audiencia judicial que le realizaron, en la que aseguró que no podía estar lejos de Shakira porque era su esposa.

“Es mi esposa, yo le hablo todo el tiempo, es mi esposa”, dijo el hombre, a lo que el juez le respondió: “No, señor, no señor, no es su esposa, ella no es su esposa”.

Tras su alarmante testimonio, las autoridades dictaron una orden de alejamiento contra este sujeto, además de $100,000 dólares.

“Todo esto ha sido muy preocupante y un incidente muy único, donde tenemos al acusado que vive en Texas y fue capaz de volar hasta Florida solo para tener contacto con la víctima. No sabemos qué pretendía hacer con ella, si su intención era hacerle daño, por eso pudimos arrestarlo antes de que la contactara”, señaló Christopher Bess, vocero de la policía de Miami Beach, , sobre estos hechos.

