“No le hago caso a las críticas”: Piero Quispe busca triunfar en la Liga MX y dar el salto a Europa

Los equipos de la Liga MX se han estado reforzando para el torneo Clausura 2024. Uno de los clubes que adquirió buenos fichajes fueron los Pumas de la UNAM. Los del Pedregal contrataron a una de las jóvenes promesas del fútbol peruano. Piero Quispe jugará su primera temporada en la Liga MX y está consciente de su nivel.

Piero Quispe viene de conseguir títulos en su última etapa en el fútbol peruano. Esta será la primera experiencia internacional del joven mediocampista. Tras su llegada a la Liga MX, Quispe no hace menos el torneo y considera que tiene un buen nivel.

Uno de los mayores problemas del balompié azteca son las constantes críticas que pueden surgir en los medios y replicados por los aficionados de los clubes. Pero este panorama no le preocupa a Quispe. El peruano ve en México una oportunidad para dar el salto al Viejo Continente.

“Yo no le hago caso a las críticas, solo le hago caso a mis padres. Venir a la liga de México no es nada fácil porque hay grandes jugadores. Es una liga bastante competitiva y de acá también se puede ir a Europa, que es el sueño de todo futbolista. La vida es de oportunidades y no dudé en venir a un gran club como lo es Pumas”, dijo Piero Quispe en rueda de prensa.

Funes Mori y Guillermo Martínez tienen a su aliado

Desde la mitad de la cancha, Piero Quispe tendrá la responsabilidad de mantener el equilibrio del equipo y acercarle balones a sus compañeros de ataque. Los Pumas de la UNAM contrataron a Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori. A pesar de que los goles recaen en los delanteros, Quispe tiene la tarea de surtirlos de balones.

“Con el pasar de los días, en los entrenamientos, he aprendido cuál es el tipo de juego de ellos (Martínez y Funes Mori), pero lo primordial es dar asistencias y que mis compañeros hagan los goles. Compartir con dos grandes delanteros es un sueño y una alegría bastante grande convivir con Rogelio y Memo”, sentenció.

No está de más mencionar que Piero Quispe estaría en el radar del Inter de Milan. Su desempeño en el fútbol mexicano podría ofrecerle la oportunidad de vincularse a algún club de Europa para jugar al más alto nivel.

Sin embargo, también hay otra motivación dentro de Pumas de la UNAM. Piero Quispe ya recibió algunos llamados a la selección de Perú. De su nivel depende que siga siendo un jugador elegible para el conjunto sudamericano. Piero Quispe ya ha jugado ocho partidos con la bicolor y es la generación de relevo a un mediocampo peruano que necesita renovación.

“Estoy muy motivado y feliz de venir acá. Siempre es muy bonito representar a la selección, voy a dar todo de mí para poder volver porque es un sueño poder representar a tu país. Voy a demostrar mucha entrega, trabajo y sacrificio para poder hacerlo”, concluyó.

