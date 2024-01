Se prepara una nueva secuela de la película de horror “28 Days Later”

En 2002 la película de horror “28 Days Later” obtuvo un éxito inesperado a nivel mundial, lanzando a la fama a su protagonista Cillian Murphy. Ahora, el director de esa cinta, Danny Boyle, informó que está trabajando con el guionista Alex Garland en una nueva secuela, que llevará por título “28 Years Later”.

El filme tendrá un presupuesto de $75 millones de dólares, y el rodaje podría comenzar en 2024, para un estreno tanto en cines como en alguna plataforma de streaming. Hasta el momento no se ha confirmado que Murphy (aclamado por la crítica por su más reciente cinta, “Oppenheimer”) vaya a participar en el proyecto, pero varias veces expresó que estaba interesado en volver a trabajar con Boyle.

“28 Days Later” muestra las aventuras de Jim (Murphy), un joven que despierta en un hospital y descubre que la ciudad de Londres está devastada debido a la propagación de un virus que se manifiesta en sus víctimas con una ira incontrolable, convirtiéndolos en zombis asesinos. En su camino para hallar refugio el protagonista se encuentra con varias personas, pero también con un grupo de militares que tienen otros siniestros planes.

El éxito de la película dio pie a una segunda parte, “28 Weeks Later”, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y estrenada en 2007, con Robert Carlyle, Rose Byrne y Jeremy Renner en los papeles principales. El filme obtuvo buenas críticas y también fue un éxito en las taquillas, pero Boyle y Garland sólo fungieron como productores.

Se planea que “28 Years Later” dé inicio a una trilogía, pero todo depende de los resultados que tenga entre el público. Hace dos años Cillian resaltó en una entrevista que concedió a NME el impacto que la película de 2002 tiene en nuevas generaciones (sus propios hijos): “Cada vez que me encuentro con Danny o Alex, siempre la menciono. Se la mostré a mis hijos recientemente, un día de Halloween, y les encantó. Realmente se mantiene firme, lo cual es sorprendente para una película que tiene 20 años. Así que sí, me encanta la idea y me resulta muy atractiva”.

