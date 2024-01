Paramount trabaja en la tercera parte de Top Gun

Top Gun tendrá una tercera película. Esta semana, Paramount anunció que está trabajando en la tercera parte de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise y espera contar de nuevo con el actor de 61 años de edad como parte del elenco principal.

El viernes, Puck, medio estadounidense enfocado en negocios, informó que Ehren Kruger, coguionista de Top Gun: Maverick (2022), está trabajando en la tercera parte de Top Gun.

Al parecer, Paramount también está tratando de convencer a al director Joe Kosinski, responsable de la entrega anterior, se sume al proyecto y de quela premisa sea que el personaje de Cruise se reúna con los intérpretes Miles Teller y Glen Powell.

Top Gun: Maverick llegó a las salas de cine en mayo de 2022 y se convirtió en el filme más lucrativo de Paramount al recaudar casi 1.500 millones de dólares en la taquilla internacional.

El año pasado, la película tuvo seis nominaciones a los Oscar, de las cuales obtuvo la estatuilla a Mejor canción original. El filme también se convirtió la segunda película más taquillera del año, después de Avatar: The Way of Water.

Hasta el momento, no hay una fecha fijada para el estreno de Top Gun 3; sin embargo, los fanáticos de la saga de acción esperan que no demore tanto como su predecesora, cuya producción empezó en 2010 y se estrenó en 2022, doce años después.

Nuevo acuerdo para realizar películas

La noticia de la tercera película de Top Gun llegó dos días después de que Tom Cruise firmara un acuerdo con Warner Bros. Discovery para producir, desarrollar y protagonizar nuevas películas o franquicias a partir de este año.

El acuerdo no tiene cláusulas de exclusividad, por lo que el actor puede seguir haciendo filmes con otras compañías con las que ya ha trabajado como, por ejemplo, Paramount con quien podría llegar a filmar la tercera parte de Top Gun y con quien está grabando Mission: Impossible 8.

¿De qué trata Top Gun: Maverick?

Top Gun: Maverick llegó a las salas de cine en mayo de 2022 y sigue la historia del piloto Pete Mitchell, conocido como Maverick, 30 años después de la primera película.

Negado a asumir un rol que lo aleje de volar, Maverick regresa a Top Gun con la misión de entrenar a una nueva generación de pilotos de élite, donde se encuentra con el teniente Bradley Bradshaw, hijo de de su difunto amigo “Goose”, de cuya muerte se siente responable.

La película original Top Gun: pasión y gloria, así como su secuela Top Gun: Maverick están disponibles en la plataforma de Star+.

