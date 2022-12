James Cameron eliminó 10 minutos de su cinta “Avatar: the way of water” porque se mostraba violencia y armas

James Cameron ha dirigido superproducciones como “Aliens” y “Terminator II: judgment day”, pero esa películas cuentan con muchas escenas violentas. Ahora él ha dado a conocer que eliminó diez minutos de su más reciente cinta “Avatar: the way of water” porque se mostraban enfrentamientos con armas.

En una entrevista con Esquire Middle East el realizador canadiense habló sobre su decisión de retirar esas secuencias: “De hecho, corté unos 10 minutos de la película enfocándome en la acción de disparos. “Quería deshacerme de algo feo, encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad...Debes de tener conflicto, por supuesto. La violencia y la acción son lo mismo, dependiendo de cómo se mire. Éste es el dilema de todo cineasta de acción, y yo soy conocido como cineasta de acción”.

Reflexionando sobre sus anteriores filmes James agregó que si tuviera que hacer de nuevo varios sería con una temática diferente y reduciría mucho la violencia presentada: “Recordando algunas películas que he hecho, no sé si me gustaría hacerlas ahora. No sé si me gustaría fetichizar las armas, como lo hice en un par de cintas de “Terminator” hace más de 30 años, en nuestro mundo actual…lo que está sucediendo con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago….Si tuviera que hacer otra película de “Terminator” y tal vez tratar de lanzar esa saga nuevamente, lo cual está en discusión pero no se ha decidido nada, lo haría mucho más sobre el lado de la inteligencia artificial que sobre los robots malos que se vuelven locos”.

