Miguel Herrera cuestionó el uso del VAR en la caída de los Xolos ante las Águilas del América

Los Xolos de Tijuana arrancaron el sábado su andar por el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX con una dolorosa derrota ante las Águilas del América (0-2) en un partido que dejó con un mal sabor de boca a Miguel Herrera, quien considera que hubo acciones que no se sentenciaron y que pudieron haber cambiado al destino al encuentro.

Los dos goles anotados por Salvador Reyes en la recta final del compromiso disputado en el estadio Caliente de Tijuana sentenció el triunfo a favor de los actuales campeones del fútbol mexicano que arrancaron con todo en su objetivo de lograr el bicampeonato mientras que le arruinaron la fiesta al cuadro local delante de su afición.

Para Miguel Herrera hubo una jugada en particular que pudo haberle dado otro rumbo al encuentro. Ocurrió en el minuto 16 cuando el mediocampista Fernando Madrigal fue a buscar una pelota y en su intento terminó recibiendo una patada por parte de Santiago Naveda. La acción no fue revisada por el VAR y el juego siguió su rumbo.

America’s Kevin Alvarez (R) fights for the ball with Tijuana’s Francisco Contreras during the Mexican Closure 2024 tournament football match between America and Tijuana at Caliente Stadium in Tijuana, Baja California state, Mexico, on January 13, 2024. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo by GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images)

“Es una oportunidad manifiesta de gol, después hay que ver si lo metes o no lo metes, no podemos decir que si vas ganando o no, pero era una situación clara de gol, es la más clara que hay en el fútbol”, señaló el entrenador del cuadro de Tijuana en la rueda de prensa posterior al partido en la que lamentó que no se haya usado el recurso del VAR.

“No condiciona el partido, pero estaba muy clara esa jugada, es una jugada muy clara y hay una herramienta muy buena, luego dicen que el VAR no sirve, pero claro que sirve, nada más hay que usarla. Si no la usas no sirve, pero es una herramienta muy buena”, prosiguió en su reclamo el experimentado director técnico mexicano.

Más allá de la polémica por las decisiones arbitrales, Miguel Herrera lamentó el resultado por lo que mostró dentro del terreno de juego su equipo que terminó pagando caro la falta de contundencia ante los actuales campeones del fútbol mexicano.

Salvador Reyes fue la figura del partido al anotar los dos goles de la victoria de las Águilas del América en los últimos minutos del juego en el estadio Caliente. (GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images)

“Nosotros pateamos ocho veces al arco y no la metimos, no tuvimos la puntería y cuando la tuvimos (Luis) Malagón salió y se convirtió en una de las figuras del partido. Debemos estar molestos porque el equipo merecía más y ellos (América) se encontraron con jugadas fortuitas y terminaron ganando el partido” analizó Herrera.

Luego de este revés los Xolos de Tijuana pasarán la página para empezar a enfocarse en su segundo compromiso de este semestre el próximo domingo visitando al Atlas. Por su parte, las Águilas del América se medirán ante el Querétaro el sábado.

