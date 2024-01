Netflix estrenará un documental sobre la canción “We Are The World”, del proyecto USA For Africa

En 1985 la canción “We Are The World”, del proyecto USA For Africa, se colocó en el número 1 de las listas de éxitos a nivel mundial. Ahora, la plataforma Netflix está a punto de estrenar “The Greatest Night In Pop” (“La Noche Más Grandiosa en el Pop”), un documental acerca de cómo surgió ese tema y su grabación, que involucró a decenas de artistas.

Ya se ha dado a conocer el trailer, que muestra varios momentos de la noche del 25 de enero de ese año, cuando cantantes como Lionel Richie, Michael Jackson, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper y Huey Lewis, entre otros, se reunieron en un estudio para ser dirigidos por el productor Quincy Jones, “dejando sus egos en la puerta” y grabando una canción para combatir la hambruna en Etiopía.

Inspirados en lo que había logrado en Inglaterra el cantante Bob Geldof con el tema “Do They Know It’s Christmas?”, Jackson y Richie escribieron “We Are The World”, que fue el sencillo de un álbum que vendió millones de copias; este último menciona en el promocional lo siguiente: “Estoy en casa con Michael escribiendo la canción. Él tararea cada parte, cintas y cintas de sólo capas y capas de él tarareando. Stevie (Wonder) no me devolvía la llamada y la grabación era en un par de días. Ahora tenemos una plantilla con murmullos y nada de palabras: ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablándole al mundo, así que tenemos que hablar de esto”.

“We Are The World” obtuvo en 1986 cuatro premios Grammy, incluyendo los de Canción del Año y Grabación del Año. Eso dio pie a que muchos otros países grabaran temas parecidos con los mismos fines benéficos; Lionel Richie coordinó un cover de la canción en 2010 (que tuvo poco éxito) y quería grabar otro en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, pero no pudo llevarse a cabo.

“The Greatest Night In Pop” también presenta entrevistas con Lewis, Springsteen, Dionne Warwick, Lauper, Smokey Robinson y Kenny Loggins, a 39 años del lanzamiento de “We Are The World”. El estreno en Netflix será el 29 de enero.

Sigue leyendo: