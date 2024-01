Taylor Swift sorprende con chaqueta de Travis Kelce en partido de los Chiefs

En el marco del enfrentamiento entre los Chiefs de Kansas City y los Dolphins de Miami en la Ronda de Comodines de la NFL, Taylor Swift, como es su costumbre, se robó la atención de todos, pero esta vez no solo por su presencia sino por la peculiar chamarra que vestía.

En una fría noche en el Arrowhead Stadium, la cantante lució una chamarra roja adornada con el número 87 de Travis Kelce en el pecho, las mangas y la espalda. Aprovechando el clima, tanto Taylor Swift como Brittany Mahomes, pareja del mariscal de campo de los actuales campeones de la NFL, optaron por chamarras personalizadas con los números de los jugadores que brillaron en el emparrillado, manteniendo viva la esperanza hacia el SuperBowl LVIII.

En un gesto que resalta la camaradería en el mundo del deporte, Taylor Swift se acercó a Kristin Juszczyk, novia del fullback de los 49ers de San Francisco, Kyle Juszczyk. Kristin, diseñadora de modas, desplegó su creatividad al tomar un jersey de Travis Kelce, cortarlo con tijeras, ajustarlo para crear la chamarra personalizada que capturó la atención de millones de aficionados.

Aunque el precio de esta prenda única no fue revelado por Kristin Juszczyk, quien comparte sus diseños en redes sociales y su página oficial, la emoción de ver a Taylor Swift y Brittany Mahomes luciendo sus creaciones fue evidente.

Cabe destacar que la destreza de Kristin no se limita a la confección de chamarras. En su cuenta de Instagram, se pueden apreciar otras prendas personalizadas, desde tops y faldas hasta shorts, calcetas y gorros, todos llevando el número 44 de Kyle Juszczyk. La diseñadora, a través de sus habilidades, ha logrado fusionar la moda con el fervor deportivo de una manera única y llamativa.

Taylor Swift Impone estilo athleisure en las calles de Nueva York

Taylor Swift, conocida por su elegante presencia, sorprendió a sus seguidores al optar por un look athleisure durante un paseo nocturno por las calles de Nueva York, acompañada de su equipo de seguridad. La cantante, usualmente vista con botas y minifaldas, o mocasines de tacón, mostró una faceta más relajada y cómoda con su elección de prendas de Adidas, ideal para enfrentar las bajas temperaturas invernales.

La artista, recientemente nominada en los Golden Globes 2024, combinó unos leggings negros con tenis a juego en tono arena de la colaboración Adidas x Ivy Park, una colección lanzada en 2022 y ahora disponible en plataformas de reventa como StockX. Complementando su atuendo, llevó una chamarra tipo polar con estampado animal, armonizando con los tonos de las zapatillas de suela ancha. Bajo la chamarra, lució una camiseta verde militar, un pequeño dije dorado, pendientes turquesas y lentes de sol con monturas de carey, destacando su estilo único incluso en la oscuridad de la noche.

El 2024 ha marcado una evolución en las tendencias de moda, según el reporte “The State of Fashion 2024” de Business of Fashion. Marcas de ropa outdoor, como On, Salomon y Asics, han ganado terreno, superando las expectativas de los amantes de la moda. La coexistencia de piezas deportivas con elementos más casuales se consolida como una tendencia sólida, y Taylor Swift se convirtió en un claro ejemplo de esta fusión durante su reciente aparición.

La decisión de Swift de adoptar un look athleisure resalta cómo las marcas de ropa outdoor continúan incursionando en terrenos antes reservados para el lujo minimalista. La presencia de la cantante con este estilo sugiere que la fusión de moda deportiva con piezas más informales será una constante en los próximos meses, rompiendo las barreras preexistentes en el mundo de la moda.

