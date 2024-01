Jeremy Allen White se divierte en un bar LGBT en Los Ángeles

La cantante española Rosalía se encuentra en una nueva etapa de su vida con su pareja, Jeremy Allen White, el exitoso actor de Hollywood que ha arrasado en la temporada de premios con su protagónico en la serie de drama y comedia “The Bear”.

Su relación se ha visto prácticamente confirmada al salir fotos donde podemos ver a la pareja besándose y con la rosa que portaba en su traje el actor en una reciente premiación. La serie “The Bear” es todo un éxito y eso lo ha demostrado el actor Jeremy Allen White quien recientemente se le vio en un bar gay, lo cual al parecer ha levantado cuestionamientos y polémica sobre qué tan seria es esta nueva relación entre ambos artistas.

El actor Jeremy Allen White fue encontrado en esta ocasión lejos de la española Rosalía, pero igual celebrando en un conocido bar LGBT+ en Los Ángeles, llamado Honey’s y se encuentra en el area de “Los Feliz”. Al precer los paparazzis quieren estar con el actor del momento, quien quiso pasar una noche de diversión.

Algunas seguidores pusieron en duda las preferencias sexuales del actor, la mayoria destacó que no es algo anormal encontrar variedad de orientaciones en este tipo de antros nocturnos. Generalmente, los bares de este estilo cuentan con un gran ambiente, además de espectáculos dignos de disfrutar.

En las imágenes podemos ver al artista tranquilo y atento a lo que sucede, pero despreocupado con respecto a si alguien llega a grabarlo. Se desconoce si el actor iba o no acompañado de algun tercero.

Fueron las cámaras de TMZ los que captaron a Jeremy Allen White divirtiéndose en un famoso antro de la comunidad LGBTQ+ ubicado en Los Angeles, California, reconocido por ser un exclusivo espacio donde distintas celebridades del lugar acuden.

Entre los comentarios, varios usuarios se encargaron de defender al actor de “The Bear” alegando que no por asistir a este tipo de lugares, significa que el actor tendría otras preferencias sexuales. “Entonces, por implicación, ¿la mayoría de los bares en Los Ángeles no son amigables con LGBTQ? Esto no es 1982, ¿sabes?”, se leía en redes.

Rosalía y el actor Jeremy Allen White juntos en Los Ángeles

El pasado fin de semana Rosalía y Jeremy Allen White finalmente confirmaron su relación al ser captados besandose en la ciudad de Los Angeles, donde la ‘Motomami’ abrazaba al actor de ‘The Bear’.

En varias publicaciones vemos a la Rosalía acompañada de Jeremy Allen White, esto comenzó a especular una posible relación entre ambos, y es que esto sucedería tan solo un tiempo después de que el actor anunciara su divorcio en el mes de septiembre de Addison Timlin con la que tiene dos hijas en común.

El actor Jeremy Allen White hizo una romántica referencia hacia su novia Rosalía durante su paso por la alfombra roja de los Critic’s Choice Awards 2024 al llevar en su traje una rosa roja. La estrella del momento por su protagónico en The Bear desfiló frente a las cámaras usando un total black look de Saint Laurent, con el que subió al escenario a recibir su premio como mejor actor en una serie de comedia.

