Jenni Hermoso confesó todas las amenazas contra su vida que recibió por el caso Rubiales

Jenni Hermoso, actual jugadora del Tigres UANL Femenil y actual campeona mundial, fue la primera invitada en el comienzo de la temporada número 10 del programa de ‘Planeta Calleja’. Jesús Calleja, moderador de dicho espacio, viajó hasta La Rosaleda en la ciudad de Málaga, España, para conocer y conversar con Jenni Hermoso antes de poner rumbo a Islandia, donde comenzaría su aventura.

Hermoso ha tenido bastante tiempo para reflexionar en qué momento se encuentra actualmente desde el punto de vista mental, emocional, espiritual y deportivo también, desde que comenzó toda la revuelta por el ‘caso Rubiales’ y las consecuencias que el mismo ha tenido en su vida:

“Yo digo que tengo en mi espalda una coraza de acero que ha aguantado mucho. Estoy fuerte, me siento una chica muy fuerte ahora mismo. Creo que todo lo que he vivido, todo lo que me ha tocado vivir, me ha hecho crear una Jenni Hermoso que me gusta”.

La madrileña ha relatado cómo desde que explotó la polémica que tuvo como efecto que el primer campeonato mundial del seleccionado femenino español en la historia pasara por debajo de la mesa, ha recibido múltiples amenazas contra su vida en las redes sociales:

“Al final acabas viendo cosas que no son de tu agrado. Hay gente que tiene tan vacía su vida que tiene que llenarla con comentarios tan malos hacia otra persona”. Hermoso asegura haber recibido hasta amenazas de muerte. “Como te vea por la calle te apuñalo”, “me deseaban que me rompiera las rodillas”, … Son algunos de los comentarios que llegó a recibir la jugadora.

Flipando con lo que cuenta Jenni Hermoso sobre Vilda pic.twitter.com/PZsIQx2OD2 — Lechuga Feroz (@lechuga_feroz) January 15, 2024

Pero a pesar de las mismas, la jugadora española confiesa que todas y cada una de las amenazas recibidas, solo han tenido un efecto positivo en ella y la han convertido en una mujer mucho más fuerte desde todo punto de vista.

“Me ha afectado a nivel emocional y en cuanto a la personalidad. Pero sobre todo para bien. Tengo millones y millones de comentarios buenos… No me voy a quedar con el que me está afectando, hay que darse cuenta de todo lo bueno y positivo que estás generando a raíz de eso. Intentar controlar esas emociones me está haciendo una persona más dura, más coherente con las cosas que hago”.

Hermoso es bastante enfática y tajante en que la denuncia, está lejos de un tinte político que se ha sugerido en varios momentos, de hecho, el propio Rubiales acusó el revuelo de querer “tapar la amnistía”, pero la jugadora ha dejado bien en claro que todo lo que ha hecho ha sido por ella misma:

“Yo he querido hacerlo así, nadie me ha obligado, nadie me ha pagado, nadie me ha dicho por detrás lo que tenía que hacer. En cada momento he hecho lo que creía que era lo correcto. Yo no he decidido salir en la televisión 24/7″.

Hermoso también habló sobre el entrenador Jorge Vilda: “Teníamos que dejar la puerta abierta”

Una de las consecuencias que tuvo toda la polémica antes mencionada, fue en la destitución de Jorge Vilda, seleccionador femenino y quien fue una de las piezas principales y vitales para que la selección española levantase el título en la Copa del Mundo. Pero desde hace mucho tiempo con el conflicto de ‘Las 15′, las jugadoras solicitaban una serie de cambios antes del Mundial: “Pedíamos lo básico”.

Jenni asegura que antes de dormir tenían que dejar la puerta abierta “y dejar que hablara con nosotras”. Recuerda que Vilda alegaba que “era el único momento que tenía para hablar” con ellas, aunque Hermoso asegura de manera firme que Vilda “tenía todo el día”. “O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa”, contó la jugadora de 33 años.

“Nunca hemos dicho: ‘Quiero cobrar como Leo Messi’”

Otros de los puntos que se ha tocado la jugadora en el viaje a Islandia junto a Calleja ha sido un tema de larga data que hace vida en la polémica del fútbol femenino, y es el de la brecha salarial. La diferencia de sueldos entre el fútbol femenino y el masculino siempre es un tema candente, por el que las jugadoras siempre están luchando por conseguir unas mejoras en las condiciones salariales y poder abrir puertas, caminos que tengan como meta final una igualdad, así como el reconocimiento y respeto por el trabajo de las jugadoras alrededor del mundo.

“Una de las jugadoras que más puede cobrar es alrededor de un millón de euros”, inicia el tema Jenni.

🎙️ Jenni Hermoso en @Planeta_Calleja:



🗣️"Nadie tiene un manuscrito de cómo se debe sentir alguien que le han hecho algo. Me han dicho de todo, me han amenazado, me insultaban… por seguir sonriendo, por seguir viviendo"



🗣️"No quiere decir que te pase algo y yo tenga que ir en… pic.twitter.com/MqeQzZez8r — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) January 15, 2024

“Nunca hemos dicho, quiero cobrar como Leo Messi, solo queríamos unos mínimos, que una jugadora tuviese un salario mínimo anual que le permitiera vivir del fútbol. Hay muchas jugadoras que trabajaban por la mañana y luego entrenaban por la tarde. Creo que somos muy pocas las privilegiadas, porque me incluyo, que podemos vivir del fútbol, pero hay muchas jugadoras que hace un año o dos tenían que compaginar su trabajo con el fútbol y ahora tienen un salario mínimo”, manifestó. “A mí me da mucha rabia que siempre se ha dicho que somos caprichosas, que somos egoístas, que nos vemos por encima del hombre. Creo que pedimos lo mínimo para poder rendir y ser futbolistas”, concluyó.

“La Federación se puso contra mí”

Con lágrimas en sus ojos, Jenni recordaba cómo había tenido que abandonar la capital española con su familia por la multitud de prensa que la perseguía sin cesar y con toda la presión mediática que vivió.

“La Federación cargó contra mí. Era un tú contra mí”, reveló. La jugadora recordaba que tras el pitido final consideraba que estaba “en el mejor momento de mi vida”. “Estaba siendo campeona del mundo, todo el p… mundo lo estaba disfrutando, estaba celebrándolo con nosotras… era imposible meterte y decir: ¿Qué me ha pasado? Porque al salir yo lo comenté, pero todo lo que vino después fue mucho peor. Y a mí me quitasteis el mejor momento de mi vida, porque me posicionasteis en un sitio donde no quise estar nunca”, contó sobre cómo vivió todo lo acontecido en el caso Rubiales.

