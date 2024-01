“En algún momento me tocará marcharme”: Mbappé sobre su carrera con el PSG

El nombre del francés Kylian Mbappé siempre se muestra en el mercado de transferencias en turno y en este invierno 2024 su nombre volvió a estar en el ojo del huracán como un posible fichaje del Liverpool o Real Madrid.

El delantero del París Saint-Germain Football Club habló sobre su continuidad con el equipo campeón de la Ligue 1 en una entrevista a la revista GQ.

“Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del futbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del futbol. Es el ciclo normal de este deporte y en algún momento me tocará marcharme”, comentó.

Mbappé aseguró que los cambios no le preocupan porque él solo piensa en continuar con su carrera como futbolista profesional y seguir su propio camino.

Actualmente, el delantero es el gran referente tanto de la Selección de Francia como del PSG, pero pese a esa gran responsabilidad aseguró que no se siente ahogado.

“He demostrado que la presión no me afecta negativamente e incluso diría que la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel”, dijo.

Señaló que no tiene ningún problema, es ser el portador del brazalete de capitán en ambas escuadras y entiende a la perfección cuál es su rol al ser la voz principal en el campo de juego.

“El capitán es el garante y el mensajero de un grupo y hoy tengo el deber de contactar con cada uno de los jugadores para garantizar que todos estén en las mejores condiciones para ayudar al equipo”.

Mbappé y el fútbol actual

El delantero francés aprovechó la ocasión de la entrevista para recordarle a las personas y seguidores del fútbol que el calendario va sumando partidos y como lo indica un estudio de FIFPro, esta suma de partidos tiene consecuencias hacia el físico de los jugadores.

“Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos”, apuntó.

“Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera”, dijo. Agregó que no sería bien visto que él, como estrella del equipo, se ausente en un partido apelando al cansancio físico.

“Tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo”.

Mbappé sueña con París 2024

Uno de los últimos deseos del delantero del PSG es participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, aclaró que en este punto de su carrera profesional “no quiero forzar las cosas”.

Agregó que sabe que la decisión de si participará o no en París 2024 no depende de él.

“Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que contó”.

Sigue leyendo: