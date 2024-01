Kylian Mbappé abre la puerta a una salida al fútbol de Arabia Saudita o Estados Unidos

Kylian Mbappé, ariete estrella del París Saint Germain de Francia sigue coqueteando con su futuro, uno que podría estar muy lejos del club parisino; la estrella de la selección nacional de Francia fue el protagonista de una novela mediática en donde el Real Madrid aparentemente estuvo a punto de ficharlo, pero finalmente el francés decidió quedarse un tiempo más en el PSG.

Sin embargo, para 2023 Mbappé evitó prologar su nexo con el PSG y es probable que en junio del año en curso se encuentre en búsqueda de nuevos rumbos para su carrera profesional. Sobre esto y más el delantero concedió una entrevista a GQ de España:

“Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, señaló, poniendo en un total misterio a su futuro no tan lejano.

. @KMbappe est à la Une du numéro de février de GQ.



Capitaine de l’équipe de France à l’horizon de l’Euro 2024, l’attaquant français est aussi à un tournant de sa carrière. C’est quoi la prochaine étape ?



Notre entretien exclusif à lire ici ➡️ https://t.co/gLUkOGf3u6 pic.twitter.com/si7Yr8SAM9 — GQ France (@GQ_France) January 17, 2024

El francés es una pieza vital en el PSG

Mbappé ha sido el goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas, y actualmente tiene 19 en la campaña que todavía compiten por el campeonato liguero, 10 más que su perseguidor en dicha carrera por ser el líder. Un total de siete temporadas en el PSG en donde ha conseguido múltiples campeonatos a nivel local, pero la cuenta pendiente que tiene el PSG, especialmente Mbappé, es el de poder alzar una Champions League que le ha sido esquivo por todos lados hasta el momento.

Caso contrario en la Copa Mundial Rusia 2018 cuando con apenas 19 años de edad, Kylian pudo alzar la copa con su selección nacional.

A los 25 años, Mbappé también dejó una puerta abierta para jugar con su selección en los Juegos Olímpicos de París este año, un certamen de mucha importancia y relevancia en su país de origen y que tendría mucha mayor relevancia si el jugador compite por el oro olímpico.

“He llegado a una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo permiten, estaré encantado, pero si no es posible, lo entenderé. Para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quería ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa”, afirmó a GQ.

El fútbol es cada vez más exigente y sacrificado

Uno de los puntos en donde Mbappé hizo mención fue en el largo y complicado calendario que a día de hoy enfrentan los jugadores a nivel internacional, ya que es uno bastante exigente.

“Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera. Pero hoy, si decidiera decir ‘estoy cansado, no voy a jugar el sábado’, no saldría bien parado”, opinó la mega estrella de PSG. Y agregó: “No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo”.

¿Te imaginas a Mbappé jugando en Arabia Saudita o en la MLS? 😳🇫🇷



📸 Mbappé



🎙️ GQ pic.twitter.com/h2JOvBGm3Y — DSports (@DSports) January 17, 2024

Finalmente hizo una reflexión sobre lo consciente que está en toda la responsabilidad que recae sobre sus hombros por ser el jugador que es y las expectativas que se generan en su presente y especialmente futuro profesional.

“He demostrado que la presión no me afecta negativamente e incluso diría que la necesito para rendir. Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel. Estamos en una época de sobreconsumo, con muchos partidos, donde la gente espera mucho de los jugadores”, señaló el delantero de PSG, que con 18 jornadas cumplidas marcha puntero de la Ligue 1, con 8 puntos de ventaja sobre Niza, club que ocupa la segunda posición del campeonato galo.

