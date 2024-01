Eternal Sunshine, el nuevo álbum de Ariana Grande ya tiene fecha de lanzamiento

El nuevo disco de Ariana Grande ya tiene fecha de estreno. Esta semana, la cantante estadounidense compartió la fecha de lanzamiento del séptimo disco de su carrera llamado Eternal Sunshine.

A través de su cuenta de Instagram la cantante compartió el nombre de su nuevo disco, Eternal Sunshine, y la fecha en que estará disponible en plataformas digitales: 8 de marzo.

La noticia del lanzamiento estaba acompañada por varias fotos de Ariana Grande, una de ellas la usó hace menos de dos semanas para anunciar el lanzamiento de la primera canción del disco: “Yes, and?”, que publicó el pasado viernes.

El anuncio de Eternal Sunshine llega menos de una semana después de la publicación de “Yes, and?”, cuyo lanzamiento anunció la primera semana del año.

En ese momento, Grande publicó a través de su cuenta de Instagram una foto borrosa en la que se ve parte de su rostro y que acompañó con el nombre y la fecha de lanzamiento de su nueva canción. “Yes, and? ♡ 1.12”, escribió.

El nombre de la canción, “Yes, and?”, ya se conocía. En diciembre, la cantante fue fotografiada por un paparazzi luciendo un suéter con el nombre del tema en el pecho; sin embargo, en ese momento no se había confirmado que ese sería el nombre de la canción.

Desde que se publicó la foto de Ariana Grande con el suéter de “Yes, and?” sus fanáticos empezaron a especular sobre que ese sería el título del nuevo tema. Tenían razón.

Durante el mes de diciembre, la cantante también comenzó a dar pistas de su nuevo trabajo, publicando en Instagram otros videos e imágenes de ella grabando y frente a la computadora.

Anuncio del nuevo álbum

En diciembre, Ariana Grande anunció a través de sus redes sociales que lanzará su séptimo álbum de estudio en 2024. “Nos vemos en 2024”, escribió la cantante en una publicación de Instagram en la que también compartió una serie de fotografías y videos.

En las imágenes se puede observar a la cantante en el estudio de grabación junto al productor Ilya Salmanzadeh o haciendo una videollamada con su amiga con la leyenda.

La cantante de “7 Rings” no lanza un álbum desde 2020, cuando publicó Positions.

Este año, la cantante sacó la versión del décimo aniversario de su disco debut Yours Truly. Además, la última colaboración musical que había tenido fue junto a The Weeknd en el remix “Die For You”.

En los últimos años, la cantante había estado alejada de la música para dedicarse a su faceta como empresaria con su marca R.E.M. Beauty.

Ariana Grande es parte de la nueva versión del musical Wicked, dirigida por Jon M. Chu, previsto para ser estrenado a finales de 2024 y cuyo rodaje se vio afectado por la huelga de los actores de Hollywood, que finalizó el 9 de noviembre.

En la película, que está dividida en dos partes, Grande dará vida a la bruja buena del Mago de Oz, Glinda, mientras que Cynthia Erivo interpretará a la bruja Elphaba.

Ariana Grande saltó a la fama por interpretar a Cat Valentine en las series de televisión de Nickelodeon Victorious y Sam & Cat.

