Jaime Lozano mantendrá en la portería a Guillermo Ochoa

Mucha incertidumbre hay sobre lo el que pueda ser el portero de la Selección de México en las próximas fechas FIFA, pero el entrenador Jaime Lozano disipó todas las dudas o conspiraciones que había y rectifico a Guillermo Ochoa como su guardameta titular.

También comentó que viajará al viejo continente para visitar a varios jugadores en sus respectivos equipos y habló sobre los casos de Alexis Vega y Chicharito.

“Trato de ver, no siempre todos porque a veces se empalma, hay uno de mis auxiliares que está en Europa para verlos, hablarles y nos vamos en febrero, un mes viendo a prácticamente todos los jugadores. Mi intención es estar cerca de ellos, pendiente y estar” comentó el entrenador que ganó la Copa Oro 2023.

Guillermo Ochoa ha sido el portero que mayor cantidad de participaciones ha tenido en el arco mexicano en las Copas del Mundo. (Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images)

Uno de los problemas agradables que tiene Lozano es la gran cantidad de competencia interna que hay y en la posición provincial que hay es en la portería en la cual hay mucho material para utilizar.

“A Malagón es a quien más he dirigido, lo conozco bien, sé que cuando le toque participar lo va a hacer de maravilla, se ha convertido en un portero confiable y tiene que seguir compitiendo, falta muchísimo tiempo de aquí al Mundial, Memo sigue un pelín arriba de los que están aquí en México”. Confesó el entrenador de la Selección de México.

Dijo que todos verán acción antes de la Copa América: “Lo asumen bien (los otros), los ves entrenar, trabajar y bien en sus equipos… en estos partidos después o previos a Copa América alguno pueda tener participación para estar listo”, expresó Jaime Lozano.

Uno de los temas delicados en los cuales se ha visto envuelto Jaime Lozano es el del regreso de Javier “Chicharito” Hernández, que es el máximo goleador en la historia de la selección.

“No me ha dicho, todo apunta, ha hecho una excepcional carrera (Chicharito), ha estado en clubes importantísimos, siempre ha sido un referente en nuestro país y el máximo goleador de la selección. Si llega a Chivas, lo tendremos cada semana viendo competir, la edad es un número, hay que ver cómo está de la cabeza en cuanto a la ilusión que pueda tener. Todos son elegibles, con él no he hablado, pero que padre sería” comentó. Lozano.

Sobre el caso de Alexis Vegas: Sí, desde lo que pasó le escribí, no sé si llamarlo amistad pero tienes una relación cercana después de lo que viviste y siempre le voy a desear el bien, es un crack, un gran jugador, ha tenido este tipo de situaciones en su carrera… es importantísima (la disciplina en Selección Mexicana)”.

