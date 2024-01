Nicole Kidman confesó que tuvo que mentir sobre su estatura para conseguir trabajo

Nicole Kidman es una de las actrices más importantes y talentosas de Hollywood. Tiene una trayectoria de 40 años, ha participado películas como Los Otros y Moulin Rouge!, y cuenta con múltiples. Muchos podrían pensar que el camino de la intérprete ha sido fácil; sin embargo, no ha sido así.

A lo largo de su carrera Kidman, de 56 años de edad, se ha encontrado con algunos obstáculos en su camino a la fama. Muchos pensarían que su talento y belleza serían suficientes para abrirle todas las puertas en Hollywood. Su apariencia no siempre fue una ventaja para ella, incluso reconoció que, en ocasiones, tuvo que mentir sobre una característica para conseguir algunos papeles.

En una reciente entrevista con Radio Times, Nicole Kidman confesó que su altura se convirtió en un problema al momento de audicionar para sus primeros papeles, por lo que tuvo que mentir sobre su estatura.

Kidman, que mide 1.80 metros de altura, se veía obligada a decir que medía 1.78 metros para poder ser considerada para un papel.

En la conversación, la actriz recordó una audición fallida cuando era niña para el musical Annie. Kidman contó que no consiguió el papel porque medía cinco centímetros más de lo que exigía el papel.

Además de una limitante al comienzo de su carrera, la estatura de la actriz también fue motivo de burlas en su juventud, puesto que sus compañeros de escuela la llamaban “cigüeña”; sin embargo, lo que más la afectó eran los comentarios de personas cercanas que le decían que no llegaría lejos, debido a su estatura.

“Me dijeron: ‘No harás carrera. Eres demasiado alta’. La gente me decía: ‘¿Qué tal se respira ahí arriba?”, contó Kidman a Radio Times.

La actriz no dejó que los comentarios frenaran sus ganas de hacerse un espacio en Hollywood y trabajó sin parar hasta demostrar que su talento era mucho más importante que su estatura.

Aunque aún tiene algunas inseguridades sobre su estatura, Kidman utiliza sus experiencias para enseñar a sus hijas, Sunday y Faith, sobre la importancia de no dejar que sus inseguridades físicas limiten sus sueños.

“Lo que importa es cómo permites que los demás te digan ‘sí’ o ‘no’, y si lo aceptas. La resistencia interior como ser humano, ese es realmente el superpoder”, dijo.

“A veces deseo ser pequeña, pero hay momentos en los que lo aprecio y puedo usar mi altura en mi trabajo”, agregó.

Además de los prejuicios y burlas, la actriz también indicó que su altura le ha generado algunos problemas de salud como dolores de rodillas.

La estrella de Big Little Lies, The Undoing y Nine Perfect Strangers es la protagonista de la nueva serie de televisión para Prime Video Expats, que se estrenará el 26 de enero.

A lo largo de su carrera la actriz ha ganado un Oscar, un BAFTA y seis Globos de Oro.

