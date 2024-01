Hirving Lozano no piensa en la Liga MX

Hirving Lozano ha sido uno de los futbolistas mexicanos más destacados de los últimos años en Europa. El “Chucky” actualmente juega en el PSV Eindhoven y reveló que aún no piensa en la Liga MX o en la MLS. El delantero mexicano se visualiza en otro lugar de Europa.

Varios futbolistas mexicanos han retornado al balompié de Concacaf luego de una larga travesía en Europa. El destino predilecto para estos jugadores es la Liga MX e incluso la MLS. Sin embargo, el “Chucky” se visualiza dando otro paso en el Viejo Continente a sus 28 años.

“Pues la verdad que sí, me siento muy bien. A mí me gustaría probar en la liga española, ojalá que se pueda lograr, ojalá que me den la oportunidad de tratar de jugar en esa liga. Como he dicho, el futuro no está escrito, puede pasar cualquier cosa, en el fútbol de un día para otro cambia totalmente. Primero estoy aquí en PSV, voy a disfrutar, voy a hacerlo de la mejor manera y ojalá se abra una puerta por allá”, explicó el Chucky en una entrevista para MVS Noticias.

El exjugador del Napoli está relanzando su carrera en el fútbol de Países Bajos. A pesar de que fue vinculado a la MLS y con clubes de Arabia Saudita, el “Chucky” tomó la decisión de regresar al PSV Eindhoven. Lozano reveló lo cómodo que se siente en el club y espera poder mantenerse más años en Europa.

“Regresar al PSV fue una sorpresa porque fue (en lo) último del mercado y llego a un club donde hice cosas importantes. Además, la gente me quiere mucho, también la directiva y el entrenador. No sé qué va a pasar en un futuro pero ojalá pueda estar muchos años más (en el fútbol europeo)”, agregó.

El paso del Chucky por el Napoli

Hirving Lozano fue uno de los futbolistas más destacados en su estadía en el Napoli. El mexicano contribuyó en gran medida en el histórico campeonato del club. A pesar de su rendimiento, el conjunto italiano salió del azteca. El “Chucky” guarda buenos recuerdos de aquella experiencia en uno de los clubes más místicos de Italia.

“Para mí fue algo muy bonito lo que sucedió en Napoli. La sufrí, la lloré pero gracias a Dios fueron resultados muy positivos y bonitos, y creo que dejé una huella muy importante en esa liga tan dura y difícil“, recordó.

En agosto de 2019, Hirving Lozano fue fichado por el Napoli. El futbolista mexicano se mantuvo durante cuatro temporadas en Italia. El “Chucky” jugó 155 partidos en la institución italiana. Durante su pasantía en el club el azteca logró marcar 30 goles y conceder 17 asistencias. El futbolista de la selección mexicana quedará inmortalizado en la historia del club como uno de los jugadores que aportó en el Scudetto de 2023.

