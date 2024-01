La vida de Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers, será llevada a la pantalla grande

En 2004 el cantante estadounidense Anthony Kiedis lanzó su libro de memorias Scar Tissue, que obtuvo buenas críticas y que se convirtió en un best seller. Ahora la compañía Universal ha comprado los derechos de adaptación para una película, que podría filmarse el año próximo.

Kiedis, de 61 años, fungirá como productor de la cinta, junto con Brian Grazer y Guy Oseary. En un comunicado Universal calificó el proyecto como “un retrato sorprendentemente sincero de un artista, adicto y líder del escenario…es una historia profundamente poco convencional de padre e hijo, ambientada en una escena punk de Los Ángeles de los años 70 y 80 llena de sustancias. Esta historia examina, sin juzgar, cómo todas sus experiencias dieron forma a la música que finalmente fue adoptada por millones de personas”.

Anthony, junto con el guitarrista Hillel Slovak y el bajista Michael Balzary (mejor conocido como Flea) formó en 1983 la banda Red Hot Chili Peppers, que fusionó el rock, el funk y el rap, abriéndose paso en la escena musical hasta convertirse en uno de los grupos más importantes del género alternativo. Aunque pasaron altibajos debido a su adicción a las drogas y cambios en su alineación, ellos no han dejado de ser aclamados por la crítica, con producciones como Blood Sugar Sex Magik, Californication, By The Way y Stadium Arcadium, esta última nominada al premio Grammy en 2007, en la categoría de Álbum del Año.

En 2022 Red Hot Chili Peppers lanzaron el álbum Return Of The Dream Canteen, y lo promocionaron con una gira mundial en varias fases; la última será este año, comenzando el 17 de febrero en Lincoln, California. La banda recorrerá Estados Unidos y terminará el tour el 30 de julio.

Hace ocho años Anthony Kiedis habló sobre el impacto de su libro Scar Tissue, revelando que la experiencia de escribirlo fue desgarradora: “Me arrepentí del libro por un tiempo porque me causó algo de dolor. Pero luego comencé a ver las repercusiones positivas a largo plazo. La gente lo leía en hospitales, prisiones y escuelas, y estaba teniendo un efecto positivo. Me di cuenta de que el objetivo de escribir ese libro no era para mí, sino para mostrar que alguien puede llegar hasta el fondo, regresar y tener una vida productiva, exitosa, feliz e interesante. Y así, sea cual sea la vergüenza, el dolor, la dificultad o la incomodidad que pasé, valió la pena, porque muchas personas se acercan a mí y me dicen que sus hijos lo han leído y se han decidido a cambiar gracias a ello”.

