Se reveló el delicado mensaje que el ‘Pocho’ Lavezzi envió a su familia en medio de internación

La salud del ex jugador de la selección nacional de Argentina, y también figura del Paris Saint Germain en su momento, Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi, parece ser que está dejando atrás sus peores momentos y el susto que se vivió semanas atrás por la misma, comienza a tomar cada vez más calma, luego de que el argentino viviera episodios bastante fuertes en los últimos meses que tuvieron como fin una internación en una clínica de salud mental en Boedo.

Desde Socios del Espectáculo del medio ElTrece, dieron a conocer algunas de las frases que le habría dicho el ex jugador a su entorno más cercano en donde criticó el tratamiento mediático con el que se estaba manejando su estado de salud.

A finales del año pasado, el ex futbolista de 38 años de edad, fue el protagonista de un episodio que hasta hoy es algo confuso en Punta del Este, Uruguay, en donde ‘Pocho’ Lavezzi terminó con una fractura de clavícula y debió ser atendido con carácter de urgencia. Sin embargo, en lo que fue su retorno al país fue internado nuevamente, pero en esta ocasión en una clínica de salud mental, lo cual encendió las redes sociales con muchas teorías y comentarios al respecto.

Debido a las numerosas especulaciones y especialmente por parte de diferentes medios de comunicación, el hijo de Lavezzi, Tomás, hizo uso de sus redes sociales para publicar una historia en su cuenta de Instagram, en donde comentó que todos los rumores que estaban en aquel entonces siendo difundidos en redes sociales, eran una total mentira.

Su hijo Tomás habló sobre la salud de su papá

“Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, manifestó. Si bien se rumoreó que podría estar atravesando un problema de salud mental o de adicciones, nada de ello fue esclarecido.

El periodista Matías Vásquez habló con el entorno del ex jugador de la Selección Nacional de Argentina y otorgó algunos comentarios sobre lo que estaría siendo a día de hoy el estado de salud y el tratamiento que el ‘Pocho’ Lavezzi estaría recibiendo.

“Hoy el Pocho tiene que transcurrir 20 días donde no puede tener ningún tipo de visitas. Sigue internado en la clínica de Boedo, sin televisor y con un celular que a veces se lo dan para que pueda esparcir su mente”, introdujo este martes al mediodía en Socios del Espectáculo.

Lavezzi envía mensaje a todo su entorno

Pero luego leyó alguna de las palabras que le habría dicho a su entorno en el medio de la internación. “Los medios son una mier… Dijeron que me había apuñalado en Punta del Este y después lo de la sobredosis” señaló el periodista, apoyándose en el mensaje, y en este sentido explicó: “Igual venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme. Intenté limpiarme solo en la casa de Pilar y no pude”.

“Cuesta, pero le tengo que meter ganas, reorientar mi vida, mis hábitos y todo esto hacerlo por mi hijo”, concluyó el mensaje que le habría mandado Ezequiel Lavezzi a sus seres más cercanos, especialmente en estos momentos complicados para el ex Valencia.

El periodista de igual modo comentó: “Hoy salen por primera vez (con la idea de) ‘hacerlo todo por su hijo’, Tomás, quien se puso la camiseta y apoyó mucho a su padre. (También) Sus hermanos Valeria y Diego. El ‘Pocho’ le declaró la guerra a los medios por cómo se manejó la información al principio”.

Por su parte, el presentador y periodista uruguayo Rodrigo Lussich acotó: “Pero también admitiendo su situación con las adicciones muy al borde. Una cosa de ‘estar zarpado’, tratar de recuperarse por sus propios medios e internarse en un lugar donde se tratan personas con problemas o trastornos muy border”.

Por último, Matías Vásquez comentó que Ezequiel Lavezzi habría intentado dar comienzo a su tratamiento antes de comenzar su viaje hacia Uruguay. “Por eso su hijo Tomás dijo: ‘Mi papá ya venía en un tratamiento’. No es que arrancó esto hace una semana o en Punta del Este. Y la principal adicción que se habla es del alcohol”, concluyó.

🗣️ El Tanque estuvo con él hace dos semanas y se refirió a su salud: "Solo necesita recuperarse y pasar un rato con su familia, recuperar el equilibrio", sentenció.



📷 Ezequiel Lavezzi pic.twitter.com/5BB2YkOMlu — TyC Sports (@TyCSports) January 18, 2024

Sigue Leyendo:

Historico gol de Gignac le da el triunfo a Tigres sobre León en la Liga MX

Justicia francesa investiga al Paris Saint Germain por el fichaje millonario de Neymar en 2017

Revelan documentos que demuestran que Qatar no tenía dinero para comprar el Manchester United