Andrés Guardado sobre su llegada al Club León: “Demostraron que querían que jugara con ellos”

El fichaje estrella del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, Andrés Guardado, dio a conocer sus impresiones luego de que fuera anunciado como nuevo jugador de la Fiera en lo que representa su regreso al fútbol mexicano después de casi dos décadas.

El “Principito”, quien venía de disputar las últimas siete temporadas con el Betis en LaLiga española había disputado por última vez el campeonato mexicano en la temporada 2006-2007 jugando con el Atlas con el que debutó en el torneo azteca y a partir de este jueves ya es nuevo jugador del Club León.

“Escogí la opción de León porque fueron los que me demostraron que quería que fuera con ellos, los que realmente pusieron todos los esfuerzos para que me fuera para allá y no estoy hablando del tema económico”, explicó Andrés Guardado de acuerdo con declaraciones recogidas por TUDN.

Andrés Guardado se marchó del Betis después de haber admitido que había tenido discusiones fuertes en reiteradas ocasiones con el entrenador chileno, Manuel Pellegrini. (PAU BARRENA/AFP via Getty Images)

El experimentado mediocampista de 37 años destacó que el interés que le mostró la directiva del Club León fue un factor más que determinante para tomar su decisión de regresar al fútbol mexicano después de completar una exitosa carrera en el fútbol europeo.

“Ellos me mostraron el cariño que muchas veces uno necesita como jugador, de sentirse importante, de ayudar en muchos aspectos a un club. Voy a intentar sumar un poco más a la historia y conseguir objetivos importantes”, agregó Andrés Guardado.

“No sabía si quería seguir jugando o no, pero al final el día a día te lo va diciendo el cuerpo, todavía puedo ser útil, ayudar dentro como fuera de la cancha y León me ofreció eso, poder sentirme útil y querido”, comentó el volante que se despedirá este sábado como jugador del Betis ante el FC Barcelona

Andrés Guardado llegó al Betis para la temporada 2017-2018 proveniente del PSV Eindhoven de los Países Bajos, el que fue su cuarto equipo en el fútbol europeo. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Ya con la decisión tomada de terminar su paso por el fútbol europeo, Andrés Guardado habló de lo que ha logrado durante su carrera en el Viejo Continente a donde llegó en el 2007 con el Deportivo La Coruña y luego pasó por el Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y el Betis.

“No soy consciente todavía de todo lo que lo que he podido conseguir a lo largo de mi carrera. Esas etiquetas te las va poniendo la gente, la prensa, o los conocedores de este deporte con el tiempo y cuando pase mi carrera y volteé hacia atrás, estaré muy orgulloso de todo lo conseguido”, reconoció.

Andrés Guardado todavía no tiene fecha para disputar su primer partido con el Club León en este Torneo Clausura 2024 en el que arrancaron perdiendo ante los Tigres de la UANL. Sin embargo, el mediocampista mexicano considera una posibilidad que le diga adiós al fútbol jugando con la Fiera.

