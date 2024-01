José Mourinho tendría todo listo para irse a entrenar al campeonato de Arabia Saudita

A José Mourinho le habría durado muy poco el luto luego de ser destituido de la AS Roma, ya que se conoció que el director técnico tendría conversaciones bastante avanzadas para convertirse en el nuevo entrenador de un equipo de la ostentosa Pro League de Arabia Saudita.

De acuerdo con la prensa saudí las negociaciones que tendría el experimentado estratega serían con el Al-Shabab, en donde pasaría a ocupar el lugar de Domenico Tite en el banquillo del equipo que marcha en el puesto 11 de la clasificación del campeonato saudí luego de 19 jornadas disputadas.

José Mourinho fue destituido esta semana de la AS Roma luego de dos temporadas y media en las que el entrenador portugués logró ganar un título para el cuadro de la capital italiana por primera vez desde el 2007. Fue la Conference League que conquistó en el 2022.

El director técnico portugués José Mourinho estaría muy cerca de convertirse en la nueva figura que se incorpora al deslumbrante campeonato de Arabia Saudita. (Paolo Bruno/Getty Images)

El técnico que dirigió al Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid y Manchester United entre otros clubes, había llegado a la AS Roma en mayo del 2021 y el pasado martes fue anunciada su salida del equipo en medio de los malos resultados cosechados, entre ellos la eliminación en la Copa de Italia.

Hasta el momento de la salida de José Mourinho, la AS Roma marcha en el noveno puesto de la Serie A italiana esta temporada con registro de ocho triunfos, cinco empates y siete derrotas. Su lugar lo ocupó el ex jugador del cuadro romano, Daniele De Rossi, quien fue anunciado el mismo martes.

De concretarse la llegada de José Mourinho a la Pro League saudí sería uno de los grandes nombres que habrían estado buscando desde hace un tiempo en el rutilante torneo que ha derrochado un río de millones de dólares en las dos últimas temporadas para armarse con grandes figuras del fútbol mundial.

Con su hipotética llegada al torneo de Arabia Saudita, José Mourinho se estaría despidiendo del fútbol europeo en donde logró numerosos títulos entre ellos la Champions League. (Paolo Bruno/Getty Images)

Desde la llegada de Cristiano Ronaldo en el 2023 se sumando nombres como los de Sadio Mané con el Al-Nassr donde milita CR7, Neymar con el Al-Hilal, Karim Benzema y N’Golo Kanté con el Al-Ittihad, entro otras estrellas que optaron por seguir sus carreras en el fútbol saudí gracias a espectaculares contratos.

Un proyecto ambicioso del Al-Shabab

De acuerdo con los reportes de la prensa saudí, en la que hasta el momento no se habla de la cantidad de dinero de la posible transacción, una de las promesas que le habrían hecho a José Mourinho para que aceptara la propuesta del Al-Shabab es la de sumar más jugadores de peso a la plantilla.

Hasta ahora la gran figura del equipo es el belga Yannick Carrasco, ex jugador del Atlético de Madrid, quien no ha tenido un rendimiento particularmente especial con apenas dos goles en 18 partidos disputados. La otra figura del equipo es el argentino Ever Banega.

