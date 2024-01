Alan Pulido le responde a Ricardo Ferretti después de que lo llamara “tronco”

Ricardo Ferretti es uno de los estrategas más respetados dentro del fútbol mexicano. El Tuca dirigió a Alan Pulido y considera que fue una pieza esencial en su desarrollo futbolístico. De lo contrario, la carrera de “Puligol” no hubiese sido tan destacada. Sin embargo, el propio mexicano respondió a estas consideraciones.

A través de las redes sociales, Alan Pulido respondió al testimonio de Ricardo Ferretti. El delantero de Sporting Kansas City reconoció no estar de acuerdo con el entrenador brasileño. Ambos coincidieron en Tigres de la UANL.

“Creo que el Tuca se equivoca en dos cosas: 1. No me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2. No era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca“, escribió Alan Pulido a través de su cuenta personal en Twitter.

Creo que el Tuca se equivoca en 2 cosas, 1’no me debutó el, me debutó Daniel Guzmán. 2’ no era un tronco, porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos donde manda el Tuca jaja 3ra a esa edad ya me aventaba estos golazos 😅⚽️ https://t.co/1EgP9LsaHj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) January 19, 2024

Pasa seguir argumentando sus consideraciones, Alan Pulido compartió un video de un gran gol que realizó con la camiseta de Tigres de la UANL ante Santos Laguna. Sin embargo, el delantero mexicano aclaró que su respuesta va en todo de broma y suavizó sus consideraciones al reconocer el aprecio que le tiene a Ricardo Ferretti.

“Que tronco era. Se lo comentas (Álvaro Morales) y de pasada dile que lo quiero y que es el mejor. Saludos a todos”, dice la otra publicación del atacante de la MLS.

Híjole, chavo, ahora no ando haciendo favores.



Pero el lunes le comento.



Jajajaja — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) January 19, 2024

¿Qué dijo Ricardo Ferretti?

En una conversación difundida por ESPN, el Tuca mostró su característico temperamento para hablar sobre el fútbol mexicano. Puntualmente, el “Tuca” considera que gracias a él, Alan Pulido mejoró sus condiciones para jugar al fútbol. Antes de que Ricardo Ferretti ayudará a “Puligol”, el mexicano era un “tronco”, según el brasileño.

“¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó, todos los días, una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? ¿Quién?”, le preguntó a los panelistas.

Los Tigres de la UANL fueron el primer paso de Alan Pulido en su carrera profesional. El experimentado delantero de la Major League Soccer dejó muy buenos registros en la institución felina.

Alan Pulido jugó 120 partidos con la camiseta de los Tigres de la UANL. Durante esa cantidad de partidos, el mexicano marcó 40 goles y concedió 19 asistencias. En poco más de 6,500 minutos dentro del campo, “Puligol” demostró tener condiciones para sobresalir en el fútbol profesional.

