Alan Pulido reveló las razones por las que le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara han buscado constantemente la compra de un delantero de nivel para afrontar la Liga MX. La directiva del Rebaño Sagrado se había interesado en Alan Pulido, exjugador rojiblanco. Sin embargo, “Puligol” tuvo sus razones para responder negativamente a su regreso al fútbol mexicano.

Al Rebaño Sagrado le ha costado encontrar un delantero que se asiente en el puesto. Un ejemplo de ello es el reciente desesperación por contratar a Javier “Chicharito” Hernández, jugador se está recuperando de una larga lesión y meses de inactividad. Pero las Chivas también se interesaron en Pulido, sin embargo el azteca prefirió mantenerse en Estados Unidos.

“Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada. Yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el fútbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento“, explicó Alan Pulido en una entrevista con TUDN.

Alan Pulido llegó a las Chivas de Guadalajara en 2016 y durante cuatro años tuvo la responsabilidad de liderar el ataque del Rebaño Sagrado. El atacante nacido en Ciudad Victoria jugó 117 partidos con el club y anotó 41 goles.

A sus 32 años, Alan Pulido está valorado en $3 millones de dólares y su ficha le pertenece al Sporting Kansas City de la Major League Soccer. El delantero mexicano fue renovado en septiembre de 2023 al firmar un vínculo que lo une al club hasta diciembre de 2026.

El regreso de “Chicharito”

En vista de que no pudieron hacerse con los servicios de Alan Pulido, las Chivas de Guadalajara buscarán el ansiado regreso de Javier Hernández. El agente de “Chicharito” ha estado en contacto con la directiva del Rebaño Sagrado y su llegada al club es una posibilidad latente.

“Me gusta (el posible regreso de Chicharito), sabemos todo lo que puede aportar, no solo a Chivas sino al futbol mexicano, es un jugador con gran trayectoria, gran experiencia y si algo ha carecido Chivas en los últimos años es de un 9″, dijo Pulido con relación a Hernández.

A pesar de que “Chicharito” viene de un largo periodo de inactividad, Hernández es un jugador que tiene una gran experiencia a su espalda. Aquel jóven jugador que salió con ilusión al fútbol inglés, podría regresar como un gran referente que tuvo la oportunidad de jugar muchos partidos con el Manchester United y marcar goles con la camiseta del Real Madrid. Alan Pulido reconoce que Chicharito podría aportarle muchas cosas positivas al club.

“Javier le puede dar esa estabilidad, sino tanto sabemos que se ocupa mucho más para salir campeón, pero puede esa pieza que puede encajar muy bien, más allá de que venga de una lesión, si se da sería un buen fichaje para el club y para la gente por lo mediático“, concluyó.

