Ricardo Ferretti recordó lo “malo” que era Alan Pulido 

Ricardo Ferretti es un gran conocedor del fútbol mexicano. Bajo su dirección técnica ha pasado una gran cantidad de jugadores. El “Tuca” dirigió a Alan Pulido con los Tigres de la UANL y se considera el principal gestor de su desarrollo futbolístico.

Alan Pulido actualmente es uno de los delanteros mejores valorados del fútbol de Estados Unidos. “Puligol” tiene una respetada trayectoria, pues pudo jugar en Europa e incluso representó a la selección mexicana.

Sin embargo, Ricardo Ferretti considera que fue gracias a sus conocimientos que Alan Pulido mejoró en el fútbol. En 2010, el atacante mexicano subió al primer equipo de Tigres de la UANL y el “Tuca” se colgó todas las medallas del desarrollo del azteca.

“¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó, todos los días, una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? ¿Quién?, cuestionó Ferretti en el programa Fútbol Picante de ESPN.

💥 "Yo dediqué todos los días una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era"



Tuca Ferretti habla de cómo trabajó con Alan Pulido 🗣 pic.twitter.com/KHYHMS6bZE — Futbol Picante (@futpicante) January 16, 2024

Bajo estas circunstancias, el “Tuca” invitó a los panelistas del programa a que consultaran las concepciones que distintos futbolistas tienen sobre él. El experimentado entrenador brasileño exaltó su labor de formador.

“Al señor Pulido, plática con él, Aldo De Nigris, es otro, plática con ellos y a ver qué hablan de mi (…) Si yo los fregué… ¿tendrían razón de hablar maravillas de mí?“, agregó.

Con la camiseta de Tigres de la UANL, Alan Pulido conquistó una Liga MX y una Copa MX. Sus buenos rendimientos en el conjunto felino lo llevó al fútbol europeo al Apo Levadiakos de Grecia.

#FOTO: El festejo de Alan Pulido en el gol de Tigres | Foto: SERGIO PÉREZ http://t.co/YC9q1rMRe3 pic.twitter.com/peutz1avZA — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 9, 2014

Alan Pulido le dio la espalda a la Liga MX

El veterano delantero del Sporting Kansas City firmó una renovación de contrato con el conjunto estadounidense. Alan Pulido estuvo en el radar de las Chivas de Guadalajara, pero finalmente se decantó por permanecer en la Major League Soccer.

“Sí estuve muy cerca, estuve en pláticas, pero al final no se llegó a nada. Yo venía saliendo de mi lesión y ahora renové con Kansas, me ofrecieron tres años y esa fue la clave para tener una estabilidad en el fútbol y obviamente un tema que me sentí, como protegido por ellos, que apostaron y en mi operación estuvieron ahí, fue un tema de agradecimiento“, explicó Alan Pulido en una entrevista con TUDN.

“Puligol” firmó una extensión de contrato que lo vincula a Sporting Kansas City hasta diciembre de 2026. A sus 32 años, Alan Pulido aún está valorado en unos $3 millones de dólares y es una de las piezas fundamentales del proyecto del club estadounidense.

Sigue leyendo:

– Ricardo Ferretti insinúa que el Club América es ayudado por los árbitros en la Liga MX

– André Jardine le respondió a Ricardo Ferretti y sus insinuaciones de ayudas arbitrales

– Alan Pulido reveló las razones por las que le dio la espalda a las Chivas de Guadalajara

– Los diez mexicanos más caros del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX