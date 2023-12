André Jardine le respondió a Ricardo Ferretti y sus insinuaciones de ayudas arbitrales

El Club América está en las instancias finales de la Liga MX. El conjunto azulcrema buscará su pase a las semifinales de la competición para seguir manteniendo vivo el sueño del título. Sin embargo, algunas personalidades del fútbol creen que las Águilas del América son ayudadas por los árbitros. Ricardo Ferretti se ampara en esta postura. André Jardine manifestó su perspectiva.

En el duelo por los cuartos de final entre las Águilas del América y el Club León, una de las polémicas estuvo vinculada a uno de los goles de Henry Martín que, según la óptica de varios analistas, podría estar en fuera de juego. Esta jugada fue analizada por el VAR y decretaron que el gol fue lícito.

La polémica sustentó las consideraciones de Ricardo Ferretti en las que considera que el conjunto azulcrema es beneficiado por los jueces en los partidos. “Muchas cosas pasan a favor del América que tú dices ‘Ay, espérame’ oye, tú jugaste ahí (Hugol), sabes que de repente las dudosas son a favor tuyo, del América, aunque no merezcas, es la verdad… te lo digo, jugué, entrené, y sé que es así“, aseguró Ricardo Ferretti en ESPN.

André Jardine le responde a los detractores del América

El experimentado estratega del Club América fue cuestionado sobre estas apreciaciones. André Jardine considera que no se mide con la misma medida las acciones que perjudican al conjunto azulcrema, pero que pasan por debajo de la mesa. Jardine asegura que los errores arbitrales no son intencionados.

“Yo no miro mucho los programas. Muchas veces las personas dan opinión con un club detrás. Hay que hablar sin ser aficionado para tener valor en la opinión (…) No hablan de la misma intensidad de las tarjetas, hay una clara segunda tarjeta amarilla para Nico, es entre amarilla y roja. El lance de Nico es claramente mínimo de amarilla y no hablan de eso, prefieren hablar del gol (…) El árbitro para mí no se equivoca porque quiere, no quiere perjudicar y a veces los criterios de las tarjetas son para controlar el juego, administran las tarjetas y es lo que siento”, dijo Jardine en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

El entrenador de las Águilas del América considera que este tipo de acciones forman parte de los partidos y que no está bajo su poder controlarlos. André Jardine aseguró que prefiere encargarse de aspectos del juego que si le corresponden, como por ejemplo, todas las actividades relacionadas con la dirección técnica del club.

“Son factores que no controlas. Yo trato siempre de enfocarme en lo que controlamos. Ahí es el equipo, el entrenamiento, la estrategia, la alineación. En todo lo que me compete estoy enfocado, pero una mala decisión arbitral coloca esto en riesgo, los árbitros lo saben y se enfocan en acertar, su trabajo es hacer bien las cosas, no cometen errores porque quieren“, sentenció.

Por un pase entre los cuatro mejores de la Liga MX

Las Águilas del América igualaron 2-2 con el Club León en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga MX. El conjunto azulcrema finalizó en la primera posición de la fase regular del fútbol mexicano, pero ahora están a un partido de echar a la basura todo el buen trabajo desarrollado durante el Apertura 2023.

“Tienes que enfocarte en hacer tu trabajo lo mejor posible. En partidos de eliminatoria hay un nivel de atención máximo, los errores se cobran caro, tienen un peso mayor y eso traba el partido, todos saben esto. Siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto. Tienes que estar con tu cabeza 100 por ciento enfocado en tu trabajo, lo que debes hacer, tu función táctica, es un tema de concentración”, explicó Jardine.

El próximo duelo entre las Águilas del América y el Club León se desarrollará este sábado 2 de diciembre. El escenario de este partido será el Estadio Azteca, recinto que definirá a uno de los semifinalistas de la competición.

