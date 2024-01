El presidente Biden no cree que la frontera entre Estados Unidos y México esté segura

El presidente Joe Biden dijo el viernes que no cree que la frontera entre Estados Unidos y México esté segura, dando una evaluación inusualmente contundente sobre el estado del aumento de la inmigración a Estados Unidos, mientras impulsa un acuerdo en el Congreso para realizar “cambios masivos” para abordar la inmigración y la seguridad fronteriza.

“No, no lo está”, dijo Biden cuando un periodista le preguntó si la frontera es segura después de haber pronunciado unas declaraciones ante un grupo bipartidista de alcaldes en la Casa Blanca. “No he creído eso durante los últimos 10 años, y lo he dicho durante los últimos 10 años. Dame el dinero”.

Los comentarios se hicieron durante una reunión con cientos de alcaldes estadounidenses, y mientras ciudades como Chicago y Nueva York han solicitado ayuda federal para manejar a los inmigrantes que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha enviado a ciudades demócratas en autobuses y aviones sin avisar a los funcionarios locales.

El presidente Joe Biden dijo el viernes que respalda “cambios políticos significativos” a la ley de asilo, en medio de las negociaciones en curso sobre políticas de inmigración entre la Casa Blanca y el Senado, vinculadas a la aprobación de un paquete de seguridad global.

“Creo que necesitamos cambios políticos significativos en la frontera, incluidos cambios en nuestro sistema de asilo, para garantizar que tengamos la autoridad que necesitamos para controlar la frontera”, dijo Biden en declaraciones a los alcaldes reunidos en la Casa Blanca. “Estoy listo para actuar”.

El presidente Biden expresó optimismo de que el Senado podría llegar a un acuerdo fronterizo la próxima semana y agregó que espera que sea un paquete bipartidista.

El presidente ha pedido al Congreso que apruebe una partida de gastos de más de $100,000 millones de dólares requeridos por Biden para Ucrania, Israel y la frontera.

Los republicanos de la Cámara han condicionado su aprobación a esos gastos a la exigencia de imponer regulaciones migratorias muy estrictas para restringir la inmigración.

“Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes: ¿están ellos también listos para actuar? Tienen que elegir si quieren resolver un problema o seguir utilizando un tema como arma para ganar puntos políticos contra el presidente”, dijo Biden.

“Estoy listo para resolver el problema. Realmente lo estoy. Cambios masivos, y lo digo en serio”, continuó.

La inmigración también es un tema central de la campaña del favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, quien regularmente critica la “invasión” de inmigrantes a Estados Unidos.​

