Organizaciones advierten a Biden y demócratas sobre consecuencias en 2024 si avanzan en plan migratorio con republicanos

El presidente Joe Biden y los demócratas podrían enfrentar severas consecuencias en la elección del 2024 si avanzan con un proyecto de ley con republicanos que complicaría la petición de asilo, además de afectar otros programas migratorios y acelerar deportaciones.

Beatrice López, subdirectora del Immigration Hub, inició una conferencia de prensa vía telefónica reconociendo que se debe dejar en claro “lo que está en juego para las comunidades de inmigrantes y para los legisladores demócratas en 2024”.

Agregó que hay planes en el Congreso sobre detener las apelaciones vía telefónica, deportaciones de inmigrantes en masa y la detención de familias.

“Cualquier concesión a las demandas de inmigración del Partido Republicano es aceptar un déficit y apoyo al presidente Biden en 2024”, acotó López.

Dijo que si el presidente Biden avanza con ese plan, no protegerá el voto para el próximo año.

“Es fundamental que [el presidente Biden y demócratas] se alineen con los votantes a través de un compromiso renovado, con una solución equilibrada que garantice seguridad significativa y medidas [migratorias] a largo plazo”, agrego.

A pregunta expresa de este periodista, los expertos reconocieron un impacto negativo en el proceso electoral en 2024 para los demócratas si avanzan los planes migratorios, sobre todo porque la mayoría de los estadounidenses, incluidos los latinos, apoyan propuestas “equilibradas”, que incluyan la protección de inmigrantes, como los ‘dreamers’.

“Estamos a favor de la seguridad fronteriza, pero se trata de tener un proceso humano y ordenado en la frontera, donde quienes buscan asilo puedan solicitarlo fácilmente”, recordó una de las expertas sobre la postura de estadounidenses. “Han estado esperando durante mucho tiempo una solución para los soñadores y los inmigrantes establecidos desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Ese es un gran movilizador. La legalización es un gran movilizador si la administración, los demócratas en el Congreso, no abordan esto, no hablan de esto, eso tendrá muchos impactos en 2024”.

Agregó que si bien la economía es un factor importante, los votantes también consideran la inmigración como un elemento clave al momento de decidir su voto.

“No quiere decir que no se preocupen por la economía, etcétera, pero su problema es que han estado más que en las urnas esperando que los demócratas y republicanos respondan [a inmigrantes con] algún tipo de solución que les permita emprender el camino hacia la ciudadanía”, acotó.

Los republicanos buscan endurecer acciones migratorias, aprovechando la petición de $106,000 millones de dólares de presupuesto suplementario del presidente Biden para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico.

¿Pesará la economía sobre inmigración?

Cuestionado sobre si los temas económicos pesarán en la decisión del voto por encima de la inmigración, los expertos consideraron que ambos son importantes.

“La mayoría de los latinos han votado y seguirán votando por los demócratas, porque proporcionan un contraste”, afirmó Wendy Cervantes, directora de Immigration and Immigrant Families at CLASP (Center for Law and Social Policy).

Agregó que entre los votantes latinos, la opinión a las políticas republicanas sobre inmigración son un tema “a tomar en cuenta” al momento de decidir su voto.

“[Biden] apoya las muchas cuestiones que los latinos y otros votantes están considerando en su economía. Las políticas de inmigración también. Éstas son las principales cuestiones para ellos”, acotó.

Señaló que las familias de estatus mixto, aquellas que tienen como miembro al menos un inmigrante indocumentado, “sienten la economía”, por lo que inmigración no es el único asunto que los votantes toman en consideración.

“Tienes que ser capaz de enviar mensajes a las personas sobre diferentes temas y la inmigración es uno de ellos”, acotó.

Cervantes recordó que la semana pasada 250 organizaciones sobre derechos civiles, de los niños, derechos humanos, sindicatos, médicos y líderes religiosos, enviaron una carta a la Administración Biden para rechazar un acuerdo de financiación que incluya cambios perjudiciales a sistema de asilo e inmigración.